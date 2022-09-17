Такой день. Концерт Стаса Михайлова и авария с участием мотоколонны

Главные события в Алтайском крае 17 сентября

17 сентября 2022, 23:26, Илья Звягинцев

Известный российский певец Стас Михайлов выступил с концертом в Рубцовске, однако не все оказались этим довольны.

Музыканта привезли на стадион на Mercedes прямо по резиновым дорожкам, после чего он дал концертную программу.

В комментариях под видеозаписями с выступления пользователи отметили, что жителей города «разделили», а также возмутились тем, что частное мероприятие провели на общественном стадионе.

При этом нашлись и те, кто порадовался за зрителей концерта. Защитники мероприятия отметили, что бизнесмен, который организовал выступление именитого артиста, подарил своим сотрудникам хороший досуг.

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15 и 16 сентября член Центрального штаба ОНФ, модератор центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина побывала в городах Алтайского края — Бийске, Белокурихе, Новоалтайске и Барнауле.

Она похвалила работу по благоустройству дворов и заявила, что уезжает из Алтайского края «с лёгким сердцем».

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На въезде в Барнаул произошла авария с участием колонны байкеров.

По предварительным данным, один из участников пробега, приуроченного к закрытию мотосезона, столкнулся с внедорожником.

Сообщается, что серьёзных травм удалось избежать, однако на некоторое время на участке дороги образовалась пробка.

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