Такой день. Открытие расширенной части Чуйского тракта и массовая драка с участием подростков и стариков
О главных событиях Алтайского края за 8 сентября
Компания «Россети Сибирь» взыскала с правительства Республики Алтай 781,9 млн рублей за счёт казны республики. Деньги — недополученные доходы компании, которые связаны с транзитом электричества из Алтайского края по сетям «Алтайэнерго».
Явка на досрочное голосование в ходе муниципальных выборов в Алтайском крае составляет 2,2% за восемь дней. Такие цифры на пресс-конференции озвучила председатель крайизбиркома Ирина Акимова, подчеркнув, что речь о данных за период с 31 августа по 7 сентября. За это время на избирательные участки пришли 24,5 тысячи жителей.
Движение по четырём полосам открыли на четырёхкилометровом участке Чуйского тракта в Первомайском районе Алтайского края от Новоалтайска в сторону Бийска. Капремонт объекта начали в мае 2021 года, и его завершение позволило увеличить втрое пропускную способность одного из самых загруженных отрезков федеральной трассы.
Алтайский край вышел на пик шестой волны заболеваемости коронавирусом. Сейчас в регионе выявляют в день по 700 и более заболевших. Однако возобновлять обязательный масочный режим, действие которого приостановили в начале июня 2022-го, пока никто не собирается. Корреспондент amic.ru проехалась в час пик по нескольким городским маршрутам и посмотрела, как горожане соблюдают рекомендации.