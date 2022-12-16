Такой день. Причина корректировки сроков постройки моста в Барнауле и спортивные объекты, которые не успеют достроить

Руководитель ДСУ-4 Барнаула Николай Данилин рассказал о том, почему были скорректированы сроки строительства моста на Новом рынке. По его словам, на это повлияла морозная погода и необходимость укрепления грунта под опорами.

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Общество Подрядчик объяснил, почему скорректировали сроки строительства моста у Нового рынка

Три современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле и ледовую арену в Бийске не успеют достроить в 2022 году. Возводят объекты в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В общей сложности на развитие инфраструктуры регион получил около 1,2 миллиарда рублей. Возвести спортивные объекты помешал скачок цен на стройматериалы, а также медлительность подрядчиков. В Министерстве спорта утверждают, что три барнаульских ФОКа и ледовую арену в Бийске планируют сдать теперь уже в 2023 году. Чем это грозит региону и подорожают ли спортобъекты — разбирался amic.ru.

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Спорт Не норма жизни. Почему на Алтае не успели построить спортобъекты и что с ними будет теперь?

В Бийске с 1 января 2023 года городские больницы № 2, 3 и 4 станут единым целым. Укрупнённая медицинская организация получит современное оборудование, при этом медперсонал сокращать не планируют, как и зарплату, наоборот, у некоторых специалистов доход даже повысится.