Такой день. Прямая линия Виктора Томенко и пенсия мечты по версии барнаульцев

2 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл прямую линию. Самыми популярными темами стали работа общественного транспорта, кадровый дефицит в медицине, догазификация и, конечно, частичная мобилизация. Задать успели не все вопросы. Но ответы поступят и на те обращения, которые не попали в эфир, пообещали органы власти.

Расскажем, на какие вопросы ответил глава региона.

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Мобилизованные из Алтайского края, которые находятся в Омске, Алейске и на Тоцком полигоне Оренбургской области, не остаются без поддержки региональных властей. С мобилизованными работают краевые рабочие группы, регион отправляет и будет отправлять им материально-техническую помощь.

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Также губернатор заявил, что прекрасно знает о проблеме с общественным транспортом в Барнауле. Для того чтобы её решить, необходимо создать новую систему работы транспорта по примеру Новокузнецка. Однако на это необходимы большие деньги.

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Сфера здравоохранения Алтайского края на данный момент испытывает острый дефицит кадров: в регионе не хватает 1,5 тысячи врачей и ещё порядка 900 единиц среднего медперсонала, заявил, отвечая на вопрос из Благовещенки, губернатор Виктор Томенко. Только за период с 2018 года численность медицинских работников и врачей в крае сократилась на 1400 человек.

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Размер материнского капитала Алтайского края в 2023 году вырастет почти на 18 тысяч рублей — с 62 557 до 80 238 рублей. Об этом также заявил губернатор региона Виктор Томенко в ходе прямой линии.

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Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тыс. рублей соответственно). В пятёрку городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тыс. рублей), Тюмень (46,7 тыс.) и Хабаровск (46,6 тыс.). Самые скромные запросы у жителей Ярославля — 41,3 тыс. рублей.

Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму 47,2 тыс. рублей, женщины — 45,5 тыс. рублей.