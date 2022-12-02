Такой день. Прямая линия Виктора Томенко и пенсия мечты по версии барнаульцев
О главных событиях Алтайского края за 2 декабря
2 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл прямую линию. Самыми популярными темами стали работа общественного транспорта, кадровый дефицит в медицине, догазификация и, конечно, частичная мобилизация. Задать успели не все вопросы. Но ответы поступят и на те обращения, которые не попали в эфир, пообещали органы власти.
Расскажем, на какие вопросы ответил глава региона.
Мобилизованные из Алтайского края, которые находятся в Омске, Алейске и на Тоцком полигоне Оренбургской области, не остаются без поддержки региональных властей. С мобилизованными работают краевые рабочие группы, регион отправляет и будет отправлять им материально-техническую помощь.
Также губернатор заявил, что прекрасно знает о проблеме с общественным транспортом в Барнауле. Для того чтобы её решить, необходимо создать новую систему работы транспорта по примеру Новокузнецка. Однако на это необходимы большие деньги.
Сфера здравоохранения Алтайского края на данный момент испытывает острый дефицит кадров: в регионе не хватает 1,5 тысячи врачей и ещё порядка 900 единиц среднего медперсонала, заявил, отвечая на вопрос из Благовещенки, губернатор Виктор Томенко. Только за период с 2018 года численность медицинских работников и врачей в крае сократилась на 1400 человек.
Размер материнского капитала Алтайского края в 2023 году вырастет почти на 18 тысяч рублей — с 62 557 до 80 238 рублей. Об этом также заявил губернатор региона Виктор Томенко в ходе прямой линии.
Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тыс. рублей соответственно). В пятёрку городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тыс. рублей), Тюмень (46,7 тыс.) и Хабаровск (46,6 тыс.). Самые скромные запросы у жителей Ярославля — 41,3 тыс. рублей.
Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму 47,2 тыс. рублей, женщины — 45,5 тыс. рублей.