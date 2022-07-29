Такой день. «Землетрясение» в Барнауле и обвинение бывшему вице-мэру краевой столицы

Небольшое землетрясение произошло неподалёку от Барнаула. Согласно данным «Монитора землетрясений», эпицентр находился почти в 60 километрах на северо-запад от Заринска, в районе Залесово.

Позднее в МЧС сообщили, что, по данным сейсмостанций, около 14:00 по местному времени был зафиксирован карьерный взрыв на территории Новосибирской области магнитудой 2,4.

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Происшествия Карьерный взрыв: в ГУ МЧС объяснили, что за «землетрясение» ощутили жители Барнаула

Алтайский край вошёл в пятёрку регионов с наибольшей миграционной убылью с показателем 4848 человек. В Росстате подвели итоги миграции населения за первые пять месяцев года — население страны сократилось на 75 270 человек.

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Общество Алтайский край вошел в пятерку регионов России с наибольшей миграционной убылью

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Центрального района Барнаула Юрия Еремеева.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Следствие пришло к выводу, что в 2015 году за обвиняемого его знакомый оплатил 80 тыс. руб. за проведённые строительно-монтажные работы.