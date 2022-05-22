Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 23 мая
В некоторых районах сохраняется повышенный класс горимости
23 мая 2022, 06:03, Илья Звягинцев
В некоторых районах Алтайского края сохраняется высокий класс горимости. О погоде рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит +20...+25 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +22...+24 градуса. Осадков не ожидается.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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