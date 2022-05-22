Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 23 мая

В некоторых районах Алтайского края сохраняется высокий класс горимости. О погоде рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит +20...+25 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +22...+24 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.