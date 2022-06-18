В Барнауле устранили повреждение трубопровода на проспекте Ленина. В дома начали подавать горячую воду

Повреждение трубопровода на проспекте Ленина в Барнауле устранено, в ближайшее время жителям домов вернут горячую воду. Об этом сообщили в СГК.

Напомним, 17 июня случились порывы на трубопроводах на улице Пионеров и проспекте Ленина. Изначально подачу горячего водоснабжения прекратили в 103 дома. Затем на Пионеров аварию устранили и без ресурса оставался 71 дом.