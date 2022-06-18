В Барнауле устранили повреждение трубопровода на проспекте Ленина. В дома начали подавать горячую воду
Жители десятков домов оставались без ресурса целые сутки
18 июня 2022, 18:30, Никита Черников
Повреждение трубопровода на проспекте Ленина в Барнауле устранено, в ближайшее время жителям домов вернут горячую воду. Об этом сообщили в СГК.
Напомним, 17 июня случились порывы на трубопроводах на улице Пионеров и проспекте Ленина. Изначально подачу горячего водоснабжения прекратили в 103 дома. Затем на Пионеров аварию устранили и без ресурса оставался 71 дом.
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