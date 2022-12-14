В мэрии Барнаула объяснили, почему в парке «Юбилейный» отключили свет
Плановые работы по обслуживанию линии наружного освещения продлятся до конца недели
14 декабря 2022, 22:12
В барнаульском парке «Юбилейный» ведут плановые работы по обслуживанию линии наружного освещения. Как сообщает пресс-центр мэрии, из-за этого на его территории временно отключили освещение.
Линия освещения будет функционировать в прежнем режиме после окончания работ — завершить их должны до конца недели.
Специалисты приносят извинения горожанам за доставленные неудобства.
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