В мэрии Барнаула объяснили, почему в парке «Юбилейный» отключили свет

В барнаульском парке «Юбилейный» ведут плановые работы по обслуживанию линии наружного освещения. Как сообщает пресс-центр мэрии, из-за этого на его территории временно отключили освещение.

Линия освещения будет функционировать в прежнем режиме после окончания работ — завершить их должны до конца недели.

Специалисты приносят извинения горожанам за доставленные неудобства.