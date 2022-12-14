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В мэрии Барнаула объяснили, почему в парке «Юбилейный» отключили свет

Плановые работы по обслуживанию линии наружного освещения продлятся до конца недели

14 декабря 2022, 22:12

В барнаульском парке «Юбилейный» ведут плановые работы по обслуживанию линии наружного освещения. Как сообщает пресс-центр мэрии, из-за этого на его территории временно отключили освещение.

Линия освещения будет функционировать в прежнем режиме после окончания работ — завершить их должны до конца недели.

Специалисты приносят извинения горожанам за доставленные неудобства.

Как выглядит барнаульский парк «Юбилейный» после первого этапа благоустройства

Как выглядит барнаульский парк «Юбилейный» после первого этапа благоустройства

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