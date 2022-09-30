«Вот и лебеди прилетели в зоопарк»: скульптурам с моста в Барнауле нашлось новое пристанище

Четыре железных лебедя, которые раньше стояли на мосту у Нового рынка в Барнауле, теперь будут находиться в зоопарке «Лесная сказка». Конструкции уже привезли, сообщил директор зверинца Сергей Писарев.

«Если приживутся — останутся у нас. Нет — после ремонта моста вернутся на место!» — сообщил Писарев, добавив, что пока их разместят на мини-ферме.

Из оставшихся 11 птиц четверо поселились в парке «Лесная сказка», все остальные отправятся в художественную школу «Традиция» во Власихе.

Отметим, что первого лебедя, «Андрюшу», в 2004 году изготовил создатель школы «Спарта» Валерий Метелица — его заберёт дочь спортсмена. Она намерена отреставрировать «Андрюшу» и выставить его в музее.