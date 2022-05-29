Жарко и без осадков. О погоде в Алтайском крае 30 мая

В Алтайском крае 30 мая сохраняется высокая пожароопасность. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит +26...+31 градус. Преимущественно без осадков.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 19 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +26...+28 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.