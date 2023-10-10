Осудили барнаульца, кулаками "раздробившего" кости лица падчерице

Мать девочки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

10 октября 2023, 11:54, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае осудили мужчину, который после возвращения из клуба избил супругу и ее 11-летнюю дочь, сообщает региональный СК.

Напомним, вечером 21 апреля 2023 года мужчина с супругой отдыхали в одном из клубов Барнаула, где в ходе распития алкоголя между ними произошел конфликт на почве ревности. Вернувшись утром домой, мужчина стал избивать женщину, однако ей удалось убежать. После этого он начал кулаками наносить удары падчерице, причинив множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму.

Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали , где ей оказали медицинскую помощь. Ранее сообщили, что она может лишиться зрения.

"Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил 41-летнего мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, мать девочки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как уточнили в региональной прокуратуре, в пользу ребенка с мужчины взыскали 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.