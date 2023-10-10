Осудили барнаульца, кулаками "раздробившего" кости лица падчерице
Мать девочки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
10 октября 2023, 11:54, ИА Амител
В Алтайском крае осудили мужчину, который после возвращения из клуба избил супругу и ее 11-летнюю дочь, сообщает региональный СК.
Напомним, вечером 21 апреля 2023 года мужчина с супругой отдыхали в одном из клубов Барнаула, где в ходе распития алкоголя между ними произошел конфликт на почве ревности. Вернувшись утром домой, мужчина стал избивать женщину, однако ей удалось убежать. После этого он начал кулаками наносить удары падчерице, причинив множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму.
Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали , где ей оказали медицинскую помощь. Ранее сообщили, что она может лишиться зрения.
"Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил 41-летнего мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, мать девочки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Как уточнили в региональной прокуратуре, в пользу ребенка с мужчины взыскали 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
12:02:56 10-10-2023
Зачем таким жить… не понимаю…
12:24:16 10-10-2023
Гость (12:02:56 10-10-2023) Зачем таким жить… не понимаю…... На урановые шахты можно посылать таких. Чтобы пользу приносили обществу, а не вред.
12:32:34 10-10-2023
отчим не полюбит чужого ребенка никогда. Это бывает редко. А этим мамочкам, лишь бы штаны рядом были.....
13:01:15 10-10-2023
Гость (12:32:34 10-10-2023) отчим не полюбит чужого ребенка никогда. Это бывает редко. А... Ну.. зря вы так про всех отчимов. У нас на работе коллега гордиться свои пасынком, занимается с ним, водит в парк, в музеи и т.д. Мужчина он добродушный, так что.
14:07:55 10-10-2023
Гость (13:01:15 10-10-2023) Ну.. зря вы так про всех отчимов. У нас на работе коллега го... Да есть нормальные парни. Я не про всех отчимов. У нас во дворе живет одна семейка, вот он материт падчерицу, а мамашка молчит. Он правда и свою дочь материт.Наверное, дети дороже члена должны быть...?
15:07:29 10-10-2023
Гость (14:07:55 10-10-2023) Да есть нормальные парни. Я не про всех отчимов. У нас во д... Ужасная мамашка... что тут скажешь. Кто защитит ребенка, если даже его мать не защищает?
05:52:10 11-10-2023
моего папу и его трех сестер воспитал отчим. прекрасный был человек . любил всех троих, как родных , в отличии от родного папаши
06:49:54 11-10-2023
Гость (05:52:10 11-10-2023) моего папу и его трех сестер воспитал отчим. прекрасный был... воспитал четверых а любил троих. кому любви не хватило? папе или одной из сестер?
13:02:33 10-10-2023
Мамашу рядом с ним надо посадить, заслужила.