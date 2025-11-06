Отшельник с Алтая рассказал, как Усольцевы могли продержаться 40 дней в тайге

Решающую роль могло сыграть наличие даже минимального снаряжения

06 ноября 2025

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Спустя 40 дней после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге эксперт по выживанию с уникальным опытом проанализировал их шансы на спасение. Оджан Наумкин, который провел в алтайской тайге 20 лет, считает, что у семьи был реальный шанс выжить при определенных условиях, сообщает aif.ru.

Ключевые факторы выживания

По словам Наумкина, решающую роль могло сыграть наличие даже минимального снаряжения.

«Если есть топор, ножовка, веревки, а главное – средства для разжигания огня, тогда выжить можно вполне», – отмечает эксперт.

Он предполагает, что Усольцевы могли укрыться в землянке или пещере, особенно если взяли с собой запасы продуктов.

Проблема пропитания

С продовольствием ситуация сложнее. Охота без специального снаряжения практически невозможна, поэтому основная надежда – на растительную пищу.

«Взрослые могут откапывать траву из-под снега, питаться березовыми и сосновыми почками. Но ребенку это намного сложнее», – говорит Наумкин.

Почему их не нашли

Эксперт предлагает два возможных объяснения отсутствия результатов поисков. Во-первых, если бы семья была в состоянии передвигаться, они бы уже вышли к людям, следуя по течению ручья. Во-вторых, современная техника с тепловизорами должна была обнаружить живых людей на фоне снега.

Уникальный опыт эксперта

Оджан Наумкин – известный как "алтайский Маугли" – обладает уникальным практическим опытом выживания в дикой природе. Он прожил в тайге 20 лет, ведя полностью автономное хозяйство, что делает его оценку ситуации особенно ценной.

Несмотря на прошедшее время, поиски семьи Усольцевых продолжаются. Эксперты не исключают, что семья могла найти укрытие, которое делает их невидимыми для поисковой техники.