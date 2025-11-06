НОВОСТИОбщество

Отшельник с Алтая рассказал, как Усольцевы могли продержаться 40 дней в тайге

Решающую роль могло сыграть наличие даже минимального снаряжения

06 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"
Спустя 40 дней после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге эксперт по выживанию с уникальным опытом проанализировал их шансы на спасение. Оджан Наумкин, который провел в алтайской тайге 20 лет, считает, что у семьи был реальный шанс выжить при определенных условиях, сообщает aif.ru.

Ключевые факторы выживания

По словам Наумкина, решающую роль могло сыграть наличие даже минимального снаряжения.

«Если есть топор, ножовка, веревки, а главное – средства для разжигания огня, тогда выжить можно вполне», – отмечает эксперт.

Он предполагает, что Усольцевы могли укрыться в землянке или пещере, особенно если взяли с собой запасы продуктов.

Проблема пропитания

С продовольствием ситуация сложнее. Охота без специального снаряжения практически невозможна, поэтому основная надежда – на растительную пищу.

«Взрослые могут откапывать траву из-под снега, питаться березовыми и сосновыми почками. Но ребенку это намного сложнее», – говорит Наумкин.

Почему их не нашли

Эксперт предлагает два возможных объяснения отсутствия результатов поисков. Во-первых, если бы семья была в состоянии передвигаться, они бы уже вышли к людям, следуя по течению ручья. Во-вторых, современная техника с тепловизорами должна была обнаружить живых людей на фоне снега.

Уникальный опыт эксперта

Оджан Наумкин – известный как "алтайский Маугли" – обладает уникальным практическим опытом выживания в дикой природе. Он прожил в тайге 20 лет, ведя полностью автономное хозяйство, что делает его оценку ситуации особенно ценной.

Несмотря на прошедшее время, поиски семьи Усольцевых продолжаются. Эксперты не исключают, что семья могла найти укрытие, которое делает их невидимыми для поисковой техники.

пропал человек Красноярский край Мнения экспертов

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

22:10:37 06-11-2025

Вы е Агафью Лыкову в эксперты к этому полудупку подтяните

  -1
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:15:11 06-11-2025

Смысл?

  -6
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:25 07-11-2025

Альпинистка Наговицына уже третий месяц в палатке держится и нормально.
А тут всего-то сорок дней, к тому же можно почки выкапывать из под снега.
Зря суету навели.

  -5
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:18 07-11-2025

А где он почки в октябре-ноябре нашел? Они ж по весне идут, что на березе, что на хвойных. Да и с травы человек помрет через пару дней от расстройства желудка.

  -5
Ответить
