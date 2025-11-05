Не только Усольцевы. Что известно о других загадочных исчезновениях в сибирских лесах

В 2019 году в тех же местах бесследно исчез 67-летний Владимир Шатыгин

05 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

Сибирский лес / Фото: amic.ru

Уже больше месяца поисковые группы безуспешно пытаются найти следы семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября в окрестностях горы Буратинка в Красноярском крае. 64-летний Сергей Усольцев, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились на прогулку и не вернулись. Однако это не единственный случай исчезновения, сообщает aif.ru.

В 2019 году в тех же местах бесследно исчез 67-летний Владимир Шатыгин – опытный таежник, прекрасно знавший местность. В отличие от случая с Усольцевыми, поиски Шатыгина начались незамедлительно.

«Его видели живым спустя почти две недели после исчезновения. Местные жители предлагали ему помощь, но он отказывался, уверяя, что сам найдет дорогу. Через месяц он перестал появляться на глаза людям», – рассказывает красноярец Владимир, очевидец тех событий.

Поисковые операции не увенчались успехом – Шатыгина так и не нашли. Как отмечают свидетели, на момент исчезновения у мужчины могли проявляться симптомы деменции, что могло повлиять на его способность объективно оценивать ситуацию и принимать помощь.

Однако тайга иногда возвращает своих пленников. В 2021 году двух охотников, проведших в тайге с октября по март, удалось эвакуировать с помощью аэролодки. Мужчины выжили, несмотря на болезнь одного из них.

По словам экспертов, случай с семьей Усольцевых особенно загадочен. Криминалист Михаил Игнатов отмечает:

«Бесследное исчезновение целой семьи – это нетипично. Обычно люди пропадают поодиночке, но здесь – сразу трое».

В настоящее время рассматриваются различные версии – от трагической случайности до криминального следа. Поиски продолжаются, но с наступлением зимних холодов шансы на успешное завершение операции стремительно уменьшаются.