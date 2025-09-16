НОВОСТИПроисшествия

Пенсионер выжил после падения с четвертого этажа, но насмерть придавил пожилую женщину

Мужчина и женщина не были знакомы

16 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Милане 70-летний мужчина выпал с балкона четвертого этажа и приземлился на 83-летнюю Франческу Манно, которая находилась внизу, сообщает издание Corriere della Sera.

Пенсионер выжил, получив переломы ног и тяжелые травмы, а женщина скончалась на месте от полученных повреждений.

Первоначально следователи предполагали, что пожилые люди могли упасть вместе, но затем установили, что мужчина и женщина не были знакомы.

В результате итальянцу предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Расследование инцидента продолжается.

Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:32:15 17-09-2025

но затем установили, что мужчина и женщина не были знакомы/// если знакомы не были, то не могли вместе упасть?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:36 17-09-2025

Какой любвеобильный дед, с 4-го этажа на бабку набросился.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров