Пенсионер выжил после падения с четвертого этажа, но насмерть придавил пожилую женщину
Мужчина и женщина не были знакомы
16 сентября 2025, 18:30, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Милане 70-летний мужчина выпал с балкона четвертого этажа и приземлился на 83-летнюю Франческу Манно, которая находилась внизу, сообщает издание Corriere della Sera.
Пенсионер выжил, получив переломы ног и тяжелые травмы, а женщина скончалась на месте от полученных повреждений.
Первоначально следователи предполагали, что пожилые люди могли упасть вместе, но затем установили, что мужчина и женщина не были знакомы.
В результате итальянцу предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Расследование инцидента продолжается.
07:32:15 17-09-2025
но затем установили, что мужчина и женщина не были знакомы/// если знакомы не были, то не могли вместе упасть?
15:42:36 17-09-2025
Какой любвеобильный дед, с 4-го этажа на бабку набросился.