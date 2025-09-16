Пенсионер выжил после падения с четвертого этажа, но насмерть придавил пожилую женщину

Мужчина и женщина не были знакомы

16 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

В Милане 70-летний мужчина выпал с балкона четвертого этажа и приземлился на 83-летнюю Франческу Манно, которая находилась внизу, сообщает издание Corriere della Sera.

Пенсионер выжил, получив переломы ног и тяжелые травмы, а женщина скончалась на месте от полученных повреждений.

Первоначально следователи предполагали, что пожилые люди могли упасть вместе, но затем установили, что мужчина и женщина не были знакомы.

В результате итальянцу предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Расследование инцидента продолжается.