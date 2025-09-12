Петербургский депутат предложил платить россиянам по 50 рублей за пройденные километры
Предполагается, что система SportID будет поощрять обычных граждан за ежедневную физическую активность
12 сентября 2025, 10:30, ИА Амител
Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил создать федеральную систему поощрений за физическую активность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По инициативе парламентария, россиянам могут выплачивать по 50 рублей за каждый километр дневной нормы, пройденный во время пробежек, скандинавской ходьбы, велопрогулок или занятий на уличных тренажерах. Система, получившая рабочее название SportID, должна мотивировать граждан к регулярным занятиям спортом.
Цивилев пояснил, что выплаты будут начисляться во внутренней валюте платформы, которую можно будет обменять на скидки на спортивное питание и экипировку, абонементы в муниципальные спортзалы и бассейны, бонусы за участие в соревнованиях, а также льготы по полисам ОМС и ДМС.
По замыслу депутата, проект можно реализовать на базе портала "Госуслуги". Активность пользователей будет фиксироваться автоматически через синхронизацию с фитнес-трекерами и мобильными приложениями.
«Такой подход не только мотивирует граждан быть активнее, но и делает поддержку осязаемой и полезной в повседневной жизни», – отметил Цивилев.
Ранее сообщалось, что большой центр для занятий адаптивными видами спорта планируют создать в Алтайском крае в 2025 году.
10:44:06 12-09-2025
Бред.
10:50:44 12-09-2025
отличная идея
10:52:33 12-09-2025
а что . скоро какие то выборы, каждый день дурацких законов
11:08:14 12-09-2025
Очередная форма слежки. Где был, куда ходил.
11:12:58 12-09-2025
Гость (11:08:14 12-09-2025) Очередная форма слежки. Где был, куда ходил. ... Вы считаете, что кому то интересны, что за наблюдением за вами они бы вам еще и деньги платили?? Да у вас мания величия или преследования. Одним словом шизофрения.
11:12:42 12-09-2025
Каждый день с женой проходим по 10-15 км на вечерней прогулке. В Барнауле бы такое приняли бы. В семью бы капало 30-45к рублей. И не беда что ограниченно можно куда потратить. Мы нашли бы способ монетезировать .
12:19:07 12-09-2025
Гость (11:12:42 12-09-2025) Каждый день с женой проходим по 10-15 км на вечерней прогулк... Поэтому предложение не реальное.
Шанс обсуждения есть только если как минимум на порядок снизить тариф и ограничить реализацию в виде разумных % скидок на популярное (тот же спорт, в том числе спортмастер, кино, отдых и тд)
17:38:09 12-09-2025
Гость (11:12:42 12-09-2025) Каждый день с женой проходим по 10-15 км на вечерней прогулк... Гость, работяга, который шины валяет, после смены каждый день по 15 км шляться не будет. Если врать, то надо как то правдоподобно описывать.
11:19:06 12-09-2025
Нас много на каждом километре.
13:13:38 12-09-2025
Скоро уже за количество фрикций будут платить.
13:45:52 12-09-2025
Гость (13:13:38 12-09-2025) Скоро уже за количество фрикций будут платить.... это уже от министерства демографии
15:17:13 12-09-2025
За стимулирование первичных признаков -ха-ха
20:14:01 12-09-2025
а как инвалидам, которые не могут ходить, будут засчитывать километры?
11:11:27 13-09-2025
Идея позаимствована от производителей обуви. В частности спортивной. За использование их продукта и километража, они выплачивают деньги. Реклама.