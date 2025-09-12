Петербургский депутат предложил платить россиянам по 50 рублей за пройденные километры

Предполагается, что система SportID будет поощрять обычных граждан за ежедневную физическую активность

12 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Бег. Спорт. Тренировка / Фото: amic.ru

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил создать федеральную систему поощрений за физическую активность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По инициативе парламентария, россиянам могут выплачивать по 50 рублей за каждый километр дневной нормы, пройденный во время пробежек, скандинавской ходьбы, велопрогулок или занятий на уличных тренажерах. Система, получившая рабочее название SportID, должна мотивировать граждан к регулярным занятиям спортом.

Цивилев пояснил, что выплаты будут начисляться во внутренней валюте платформы, которую можно будет обменять на скидки на спортивное питание и экипировку, абонементы в муниципальные спортзалы и бассейны, бонусы за участие в соревнованиях, а также льготы по полисам ОМС и ДМС.

По замыслу депутата, проект можно реализовать на базе портала "Госуслуги". Активность пользователей будет фиксироваться автоматически через синхронизацию с фитнес-трекерами и мобильными приложениями.

«Такой подход не только мотивирует граждан быть активнее, но и делает поддержку осязаемой и полезной в повседневной жизни», – отметил Цивилев.

Ранее сообщалось, что большой центр для занятий адаптивными видами спорта планируют создать в Алтайском крае в 2025 году.