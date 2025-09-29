Писатель Захар Прилепин объяснил, почему Жириновского нельзя считать пророком
По мнению Прилепина, пророческие способности бывшего предводителя ЛДПР — это миф
29 сентября 2025, 10:42, ИА Амител
Российский писатель Захар Прилепин раскритиковал популярное мнение, что основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский был хорошим прогнозистом. По мнению писателя, это искусственно созданный политтехнологами миф. Об этом он рассказал на встрече с барнаульскими читателями в Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова.
«Создали невероятную мифологию о том, что Жириновский – это практически пророк, Ванга, и впаривают нам это с утра до вечера. Впервые вижу, как мертвый человек продолжает воевать за свою партию, тащит баржу ЛДПР и периодически обгоняет КПРФ <...>. Жириновский произносил все обо всем, поэтому у него есть предсказания на любую тему», – отметил Прилепин.
Писатель подчеркнул, что не раз встречался с Жириновским, дискутировал с ним на дебатах и побеждал его. И периодически там его "трудно было слушать", сказал Прилепин.
«Он так много всего произносил, что теперь можно нарезать что угодно на все случаи жизни – что мы пойдем туда, потом вернемся оттуда, что будет победа или поражение. Все это нарезается очень легко», – сказал Прилепин.
Напомним, что после смерти Владимира Жириновского в апреле 2022 года СМИ не один раз писали о его талантах прогнозиста. Например, "Газета.ru" сообщала, что политик предсказывал возвращение Дональда Трампа на пост президента США, тарифную войну ЕС с США, конфликт Индии и Пакистана и так далее.
Кроме того, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он делал их на основе анализа происходящего в России. Однако Путин подчеркнул, что Владимир Жириновский "не был предсказателем".
Напомним, что Захар Прилепин 26 сентября 2025 года принял участие в открытии часовни имени Георгия Победоносца на площади Победы в Барнауле. Компанию писателю составили зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь, спикер АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, сенатор Наталья Кувшинова, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, начальник УФСБ по краю Роман Плотников и другие лица. Все они возложили цветы к памятнику "Прощание" и к Вечному огню, посадили деревья в сквере, а также выступили с речами. Фоторепортаж с открытия можно посмотреть здесь.
10:51:39 29-09-2025
Прилепин не авторитет.
11:04:29 29-09-2025
Олег (10:51:39 29-09-2025) Прилепин не авторитет.... Жирик тоже.
11:07:10 29-09-2025
Олег (10:51:39 29-09-2025) Прилепин не авторитет.... а кто такой то, а?
11:25:03 29-09-2025
Олег (10:51:39 29-09-2025) Прилепин не авторитет.... Прилепину доверия больше.
11:00:13 29-09-2025
Прилепина теперь надо пророком считать, да?
11:02:05 29-09-2025
Типа писатель о типа о пророке)))
11:45:12 29-09-2025
вот чья бы корова не му-му.
12:30:45 29-09-2025
он делал их на основе анализа происходящего ---- ну вот и объяснение
13:44:10 29-09-2025
Прилепин видимо почитывает одного мною уважаемого Геостратега, он первый такое мнение озвучил. Когда говоришь много и обо всем - что-нибудь, да и выстрелит. Но и как аналитик Владимир Вольфович, видимо, был не слаб.
18:13:08 29-09-2025
Гость (13:44:10 29-09-2025) Прилепин видимо почитывает одного мною уважаемого Геостратег... Он владел большим объемом закрытой от нас, простых смертных, информации. На этой основе строил свою аналитику и делал во многом верные , как показала жизнь, выводы. Так что Прилепин прав, дело не в магических способностях ванговать.