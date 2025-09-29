По мнению Прилепина, пророческие способности бывшего предводителя ЛДПР — это миф

Российский писатель Захар Прилепин раскритиковал популярное мнение, что основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский был хорошим прогнозистом. По мнению писателя, это искусственно созданный политтехнологами миф. Об этом он рассказал на встрече с барнаульскими читателями в Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова.

«Создали невероятную мифологию о том, что Жириновский – это практически пророк, Ванга, и впаривают нам это с утра до вечера. Впервые вижу, как мертвый человек продолжает воевать за свою партию, тащит баржу ЛДПР и периодически обгоняет КПРФ <...>. Жириновский произносил все обо всем, поэтому у него есть предсказания на любую тему», – отметил Прилепин.

Писатель подчеркнул, что не раз встречался с Жириновским, дискутировал с ним на дебатах и побеждал его. И периодически там его "трудно было слушать", сказал Прилепин.

«Он так много всего произносил, что теперь можно нарезать что угодно на все случаи жизни – что мы пойдем туда, потом вернемся оттуда, что будет победа или поражение. Все это нарезается очень легко», – сказал Прилепин.

Напомним, что после смерти Владимира Жириновского в апреле 2022 года СМИ не один раз писали о его талантах прогнозиста. Например, "Газета.ru" сообщала, что политик предсказывал возвращение Дональда Трампа на пост президента США, тарифную войну ЕС с США, конфликт Индии и Пакистана и так далее.

Кроме того, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он делал их на основе анализа происходящего в России. Однако Путин подчеркнул, что Владимир Жириновский "не был предсказателем".

