Без осадков и до +14. О погоде в Алтайском крае 11 апреля

Ясный день без осадков ожидается в Алтайском крае 11 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами по югу края воздух прогреется до +14 градусов.

По прогнозам синоптиков, в целом температура ожидается от +4 до +9 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется от +4 до +6 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метра в секунду.