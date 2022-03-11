Передача вооружений ДНР и ЛНР и отправка добровольцев. Что Путин и Шойгу обсудили на заседании Совбеза РФ?

На совещании Совета безопасности России министр обороны Сергей Шойгу предложил президенту Владимиру Путину передать ДНР и ЛНР трофейные ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие. Путин предложение поддержал и обратился к Шойгу с просьбой направить вооружение.

Как сообщает ТАСС, Путин добавил: если в этом вопросе потребуются какие-то решения на президентском уровне, то он готов их принять.

Также Путин одобрил предложение Шойгу привлекать добровольцев для помощи жителям Донбасса. Министр обороны сообщил, что из стран Ближнего Востока готовы приехать больше 16 тысяч человек. Кроме того, Путин поручил Шойгу подготовить предложения и доклад по укреплению западных границ России.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и заключил с ними договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, так Россия ответила на просьбы ДНР и ЛНР о военной поддержке в конфликте с Украиной.