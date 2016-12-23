Президент РФ Владимир Путин призвал не употреблять всуе "ислам" и "терроризм". Об этом президент заявил, отвечая на вопрос о возможности введения запрета на употребление в СМИ словосочетания "Исламское государство". Так как, по словам журналиста, "террор не имеет никакого отношения ни к исламу, ни к государственности".

"Абсолютно бесперспективно. Я бы предпочел, чтобы всуе не употребляли слова "ислам" и "терроризм", — сказал Владимир Путин.

Напомним, ИА "Амител" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.

"Исламское государство" – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.