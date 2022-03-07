Российская делегация вылетела на третий раунд переговоров с Украиной

Российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости.

ТАСС ранее сообщал, что очередной раунд переговоров пройдёт на польско-белорусской границе, как и предыдущий. Ориентировочное время начала — 15:00 по местному времени, которое в Беловежской Пуще совпадает с московским.

Напомним, первый раунд переговоров прошёл в Гомеле 28 февраля, а второй — 3 марта в Беловежской Пуще. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, а вместе с ним в переговорах участвовали замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Украину представляли министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.