Шольц выступил против запрета выдачи виз россиянам
Канцлер Германии считает, что спецоперацию на Украине начал не русский народ
16 августа 2022, 09:15, Никита Черников
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета виз Евросоюза для россиян, пишет РИА Новости.
По словам политика, спецоперацию на Украине начал не русский народ, а Владимир Путин.
«Это не война российского народа, это война Путина. Мы должны здесь сохранять ясность», — цитирует Шольца агентство.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян. Спустя несколько дней он передумал и предложил всё же пускать некоторых граждан РФ в Европу.
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