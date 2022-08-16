Шольц выступил против запрета выдачи виз россиянам

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета виз Евросоюза для россиян, пишет РИА Новости.

По словам политика, спецоперацию на Украине начал не русский народ, а Владимир Путин.

«Это не война российского народа, это война Путина. Мы должны здесь сохранять ясность», — цитирует Шольца агентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян. Спустя несколько дней он передумал и предложил всё же пускать некоторых граждан РФ в Европу.