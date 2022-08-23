Власти США официально осудили убийство Дарьи Дугиной

США осуждают убийства гражданских, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, комментируя гибель российской журналистки Дарьи Дугиной.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, верят ли в Вашингтоне в утверждения Киева о его непричастности к преступлению, Прайс отметил, что не сомневается в том, что российская сторона расследует это и сделает «определённые выводы».

«Всё, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность. А мы со своей стороны осуждаем преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было», — цитирует чиновника ТАСС.

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Политика ООН призвал продолжать расследование убийства Дарьи Дугиной

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Подмосковье. По данным следствия, автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором ехала журналистка, загорелся на ходу. Предположительно, сработала взрывчатка.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. Правоохранители выяснили, что преступление подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. После инцидента она уехала в Эстонию.