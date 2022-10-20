Зеленский заявил о непричастности Украины к взрыву на Крымском мосту

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская сторона не причастна к взрыву на Крымском мосту. Его слова передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — сказал Зеленский в интервью для канадского телеканала.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября. По первым сообщениям, воспламенилась цистерна, шедшая из Тамани в Керчь. Позднее стало известно, что на автомобильной части моста взорвался грузовик.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что в подготовке подрыва участвовали как украинские спецслужбы, так и граждане России и зарубежных стран.