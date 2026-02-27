Пользователей в России предупредили о скором повышении тарифов на интернет

Удорожание интернета, по оценке аналитиков, станет продолжением уже сложившейся тенденции и будет происходить постепенно

27 февраля 2026, 08:43, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru
Интернет / Фото: amic.ru

Рост цен на оптоволокно приведет к подорожанию услуг связи в России. Об этом заявил генеральный директор Константин Анкилов ("ТМТ Консалтинг"), комментируя ситуацию для НСН.

По словам эксперта, с января китайские производители резко повысили стоимость оптоволокна — в 2,5–4 раза. Если в начале 2025 года километр волокна стандарта G.652D, используемого при строительстве сетей операторов связи, стоил около 16 юаней, то спустя год цена выросла до 40 юаней. Это напрямую увеличивает затраты российских телеком-компаний, для которых китайское оптоволокно остается одним из ключевых компонентов.

Анкилов отметил, что рост расходов неизбежно отразится на тарифах для абонентов, хотя резкого скачка цен ожидать не стоит.

«В моменте резких движений не будет. А дальше мы не будем сталкиваться с повышением цен больше, чем то, что мы видим периодически в последние годы. Грандиозных изменений для абонентов здесь не будет. Тарифы у нас повышались бы и без этой новости, потому что другие расходы растут. В итоге мы в любом случае будем видеть повышение цен, по некоторым операторам это уже произошло в начале 2026 года», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию медиахолдинга Rambler&Co, проведенному с целью изучения медиапредпочтений россиян, подавляющее большинство (около 66%) населения страны не представляет своего существования вне Всемирной сети. Даже те, кто выразил готовность временно отказаться от цифровых технологий, подчеркивают важность интернета как рабочего инструмента, а не только источника досуга.

Медленный интернет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Гость

08:51:51 27-02-2026

станет продолжением уже сложившейся тенденции - прЭлесть...

Гость

08:55:22 27-02-2026

А где наш завод по производству оптоволокна, в руинах? Китайский коммунистический брат, не брат, брату не с коммунистической идеологией, а потому повысил стоимость в четыре раза.

Гость

09:05:08 27-02-2026

Гость (08:55:22 27-02-2026) А где наш завод по производству оптоволокна, в руинах? Китай...
великий разворот к братьям на век забуксовал наверное, опять нож в спину

Неужели опять

09:50:28 27-02-2026

Гость (09:05:08 27-02-2026) великий разворот к братьям на век забуксовал наверное, о... Надули?

Гость

09:12:53 27-02-2026

Гость (08:55:22 27-02-2026) А где наш завод по производству оптоволокна, в руинах? Китай... Про руины единственного в России завода в Саранске - это вы и дальше слушайте всяких иноагентов типа «медуз» и прочих «свободооргов». Посмотрите сайт заводы.рф, там список 99 производств по стране. Да, оптики все равно не хватает - очень много его уходит на передок СВО. Вот и вынуждены магистральные провайдеры закупаться в Китае, так как свое производство - под военные нужды.

Гость

09:55:39 27-02-2026

Гость (09:12:53 27-02-2026) Про руины единственного в России завода в Саранске - это вы ... От щасья и восторга не умри!

Гость

09:58:07 27-02-2026

Гость (09:12:53 27-02-2026) Про руины единственного в России завода в Саранске - это вы ... если свое производство не справляется, значит в него нужно вкладывать и расширять, это значит ЕСТЬ СПРОС, это же прекрасный фактор для развития. Но нет, мы лучше будем в 4 раза дороже просто закупаться.
А послезавтра узкоглазый брат или повысит в 10 раз или вообще переметнется на другую сторону, что тогда? где мышление тсратегическое наперед?

Гость

10:06:30 27-02-2026

Гость (09:58:07 27-02-2026) если свое производство не справляется, значит в него нужно в...
Автоваз и Почта России "прекрасные" примеры госпомощи убыточным предприятиям, которые НЕОБХОДИМЫ населению. А точнее госпомощи их конвейеру топ-менеджеров.

123

11:12:32 27-02-2026

Гость (09:58:07 27-02-2026) если свое производство не справляется, значит в него нужно в... стратег,.....а летом война закончится и производство оптики хоть попой.....

Гость

09:59:39 27-02-2026

Гость (08:55:22 27-02-2026) А где наш завод по производству оптоволокна, в руинах? Китай... Даже в Барнауле есть или был завод по производству оптики. Или я ошибаюсь?

Гость

08:56:34 27-02-2026

думаю, что углеводородицы башням не хватает, поэтому на прокорм боярам отдали тарифы
цирк в канске, вчерашнее заявление хуснулина и недавняя новость про старые модемы

Гость

09:00:10 27-02-2026

в России предупредили о скором повышении тарифов
так правильнее звучит

Гость

09:19:01 27-02-2026

Гость (09:00:10 27-02-2026) в России предупредили о скором повышении тарифовтак прав... Они хотят больше серверов ТСПУ поставить, ибо не хватает мощностей заткнуть всё и всех.
В "обитаемом острове" их роль выполняли Башни Противобаллистической Защиты.

Афиноген

09:08:04 27-02-2026

Нет такой области , где бы не взвинчивали цены и не обдирали народ.

Гость

09:10:12 27-02-2026

Дак его и так глушат за счёт населения

Гость

09:44:09 27-02-2026

Можно подумать нам в квартиры каждые год новое волокно тянут.

Гость

10:11:18 27-02-2026

Гость (09:44:09 27-02-2026) Можно подумать нам в квартиры каждые год новое волокно тянут... Да в квартиры его бывает конечно тянут, но далеко не все провайдеры, обычно оптика идет на магистрали, а по квартирам идет уже медь, витая пара

Гость

10:03:05 27-02-2026

Посредники подняли цены на оптоволокно-у китайцев цена прежняя...

Гость

10:10:07 27-02-2026

И так каждые полгода поднимается цена, так что ничего нового не сказали. Ах да, этого же не может быть, у нас же инфляция 3% или сколько там статистика опять насчитала.

Костья

13:22:43 27-02-2026

Гугл отвалит из страны и в этом интернете делать будет нечего.Ютюб отрубили а это 50% того что мне было нужно...

Гость

14:16:55 27-02-2026

Костья (13:22:43 27-02-2026) Гугл отвалит из страны и в этом интернете делать будет нечег... Реально пугает идиотская идея выгнать Гугл.

гость

17:05:24 27-02-2026

опять повысят цену за интернет? так с нового года повысили. Куда ФАС смотрит? Грабители алчные операторы связи

