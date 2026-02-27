Пользователей в России предупредили о скором повышении тарифов на интернет
Удорожание интернета, по оценке аналитиков, станет продолжением уже сложившейся тенденции и будет происходить постепенно
27 февраля 2026, 08:43, ИА Амител
Рост цен на оптоволокно приведет к подорожанию услуг связи в России. Об этом заявил генеральный директор Константин Анкилов ("ТМТ Консалтинг"), комментируя ситуацию для НСН.
По словам эксперта, с января китайские производители резко повысили стоимость оптоволокна — в 2,5–4 раза. Если в начале 2025 года километр волокна стандарта G.652D, используемого при строительстве сетей операторов связи, стоил около 16 юаней, то спустя год цена выросла до 40 юаней. Это напрямую увеличивает затраты российских телеком-компаний, для которых китайское оптоволокно остается одним из ключевых компонентов.
Анкилов отметил, что рост расходов неизбежно отразится на тарифах для абонентов, хотя резкого скачка цен ожидать не стоит.
«В моменте резких движений не будет. А дальше мы не будем сталкиваться с повышением цен больше, чем то, что мы видим периодически в последние годы. Грандиозных изменений для абонентов здесь не будет. Тарифы у нас повышались бы и без этой новости, потому что другие расходы растут. В итоге мы в любом случае будем видеть повышение цен, по некоторым операторам это уже произошло в начале 2026 года», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что согласно исследованию медиахолдинга Rambler&Co, проведенному с целью изучения медиапредпочтений россиян, подавляющее большинство (около 66%) населения страны не представляет своего существования вне Всемирной сети. Даже те, кто выразил готовность временно отказаться от цифровых технологий, подчеркивают важность интернета как рабочего инструмента, а не только источника досуга.
08:51:51 27-02-2026
станет продолжением уже сложившейся тенденции - прЭлесть...
08:55:22 27-02-2026
А где наш завод по производству оптоволокна, в руинах? Китайский коммунистический брат, не брат, брату не с коммунистической идеологией, а потому повысил стоимость в четыре раза.
09:05:08 27-02-2026
великий разворот к братьям на век забуксовал наверное, опять нож в спину
великий разворот к братьям на век забуксовал наверное, опять нож в спину
09:50:28 27-02-2026
Надули?
09:12:53 27-02-2026
Гость (08:55:22 27-02-2026) А где наш завод по производству оптоволокна, в руинах? Китай... Про руины единственного в России завода в Саранске - это вы и дальше слушайте всяких иноагентов типа «медуз» и прочих «свободооргов». Посмотрите сайт заводы.рф, там список 99 производств по стране. Да, оптики все равно не хватает - очень много его уходит на передок СВО. Вот и вынуждены магистральные провайдеры закупаться в Китае, так как свое производство - под военные нужды.
09:55:39 27-02-2026
От щасья и восторга не умри!
09:58:07 27-02-2026
если свое производство не справляется, значит в него нужно вкладывать и расширять, это значит ЕСТЬ СПРОС, это же прекрасный фактор для развития. Но нет, мы лучше будем в 4 раза дороже просто закупаться.
А послезавтра узкоглазый брат или повысит в 10 раз или вообще переметнется на другую сторону, что тогда? где мышление тсратегическое наперед?
10:06:30 27-02-2026
Гость (09:58:07 27-02-2026) если свое производство не справляется, значит в него нужно в...
Автоваз и Почта России "прекрасные" примеры госпомощи убыточным предприятиям, которые НЕОБХОДИМЫ населению. А точнее госпомощи их конвейеру топ-менеджеров.
11:12:32 27-02-2026
стратег,.....а летом война закончится и производство оптики хоть попой.....
09:59:39 27-02-2026
Даже в Барнауле есть или был завод по производству оптики. Или я ошибаюсь?
08:56:34 27-02-2026
думаю, что углеводородицы башням не хватает, поэтому на прокорм боярам отдали тарифы
цирк в канске, вчерашнее заявление хуснулина и недавняя новость про старые модемы
09:00:10 27-02-2026
в России предупредили о скором повышении тарифов
так правильнее звучит
09:19:01 27-02-2026
Они хотят больше серверов ТСПУ поставить, ибо не хватает мощностей заткнуть всё и всех.
В "обитаемом острове" их роль выполняли Башни Противобаллистической Защиты.
В "обитаемом острове" их роль выполняли Башни Противобаллистической Защиты.
09:08:04 27-02-2026
Нет такой области , где бы не взвинчивали цены и не обдирали народ.
09:10:12 27-02-2026
Дак его и так глушат за счёт населения
09:44:09 27-02-2026
Можно подумать нам в квартиры каждые год новое волокно тянут.
10:11:18 27-02-2026
Да в квартиры его бывает конечно тянут, но далеко не все провайдеры, обычно оптика идет на магистрали, а по квартирам идет уже медь, витая пара
10:03:05 27-02-2026
Посредники подняли цены на оптоволокно-у китайцев цена прежняя...
10:10:07 27-02-2026
И так каждые полгода поднимается цена, так что ничего нового не сказали. Ах да, этого же не может быть, у нас же инфляция 3% или сколько там статистика опять насчитала.
13:22:43 27-02-2026
Гугл отвалит из страны и в этом интернете делать будет нечего.Ютюб отрубили а это 50% того что мне было нужно...
14:16:55 27-02-2026
Реально пугает идиотская идея выгнать Гугл.
17:05:24 27-02-2026
опять повысят цену за интернет? так с нового года повысили. Куда ФАС смотрит? Грабители алчные операторы связи