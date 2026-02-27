Пользователей в России предупредили о скором повышении тарифов на интернет

Удорожание интернета, по оценке аналитиков, станет продолжением уже сложившейся тенденции и будет происходить постепенно

27 февраля 2026, 08:43, ИА Амител

Рост цен на оптоволокно приведет к подорожанию услуг связи в России. Об этом заявил генеральный директор Константин Анкилов ("ТМТ Консалтинг"), комментируя ситуацию для НСН.

По словам эксперта, с января китайские производители резко повысили стоимость оптоволокна — в 2,5–4 раза. Если в начале 2025 года километр волокна стандарта G.652D, используемого при строительстве сетей операторов связи, стоил около 16 юаней, то спустя год цена выросла до 40 юаней. Это напрямую увеличивает затраты российских телеком-компаний, для которых китайское оптоволокно остается одним из ключевых компонентов.

Анкилов отметил, что рост расходов неизбежно отразится на тарифах для абонентов, хотя резкого скачка цен ожидать не стоит.

«В моменте резких движений не будет. А дальше мы не будем сталкиваться с повышением цен больше, чем то, что мы видим периодически в последние годы. Грандиозных изменений для абонентов здесь не будет. Тарифы у нас повышались бы и без этой новости, потому что другие расходы растут. В итоге мы в любом случае будем видеть повышение цен, по некоторым операторам это уже произошло в начале 2026 года», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию медиахолдинга Rambler&Co, проведенному с целью изучения медиапредпочтений россиян, подавляющее большинство (около 66%) населения страны не представляет своего существования вне Всемирной сети. Даже те, кто выразил готовность временно отказаться от цифровых технологий, подчеркивают важность интернета как рабочего инструмента, а не только источника досуга.