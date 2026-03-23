Пополнение в зоопарке. В "Лесной сказке" родились два очаровательных черных ягненка

Малышей обнаружили во время планового обхода вольера

23 марта 2026, 08:12, ИА Амител

В Барнаульском зоопарке "Лесная сказка" произошло пополнение — в семействе овец появились на свет два ягненка. О новорожденных животных сообщили сотрудники учреждения.

Как уточняется, детеныши родились ранним утром 21 марта. Пополнение обнаружили во время планового обхода вольера. Роды прошли без вмешательства специалистов — овца самостоятельно справилась и позаботилась о малышах.

В зоопарке отмечают, что сейчас ягнята находятся под наблюдением зоологов. Они активны и уже начинают делать первые шаги. Сотрудники помогают животным с кормлением и контролируют их состояние.

«Ждем, когда малыши окрепнут, чтобы познакомить вас с ними поближе! А пока принимаем ваши поздравления», — отметили в зоопарке.

Ранее в барнаульском зоопарке рассказали о необычном поведении одного из своих обитателей — леопарда по кличке Маврик. Сотрудники учреждения назвали его "самым заботливым папой".