Посол Украины озвучил "ужасную цену" контрнаступления ВСУ

Он отметил, что на Вооружённые силы Украины оказывается ощутимое политическое давление

19 мая 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киеву предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Он отметил, что на Вооружённые силы Украины оказывается ощутимое политическое давление. Союзники с Запада требуют от Киева решительных боевых действий и завышают ожидания от них.

По словам Пристайко, одна из слабых проблем демократических правительств – цикличность.

"Мы должны учитывать этот цикл в политике. Мы понимаем, что может прийти время, когда мы не будем пользоваться такой большой поддержкой", – подчеркнул он.