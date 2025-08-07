Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Главное
По данным главы Украины, в переговорах также участвовали европейские лидеры
07 августа 2025, 11:10, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Переговоры состоялись после встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Зеленский, в разговоре также участвовали европейские лидеры. Однако политик не уточнил, какие именно страны они возглавляют.
«Провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву... В разговоре также приняли участие европейские лидеры», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, 6 августа спецпосланник американского лидера Уиткофф прилетел в Москву. В Кремле его принял президент РФ Владимир Путин. В ходе встречи российская сторона передала некоторые сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующую информацию от лидера Дональда Трампа.
Также отметим, что Дональд Трамп выразил намерение как можно скорее провести встречи с Путиным и Зеленским. По данным источников, переговоры с российским коллегой он планирует провести уже на следующей неделе, а после – трехстороннюю встречу с участием Зеленского.
11:13:52 07-08-2025
Только массированное применение "орешника" с особенной боевой частью позволит расставить окончательные точки в нужных местах.
12:30:32 07-08-2025
Гость (11:13:52 07-08-2025) Только массированное применение "орешника" с особенной боево... Наивны? Если бы он был, его давно бы задействовали в большом количестве
12:58:54 07-08-2025
Гость (11:13:52 07-08-2025) Только массированное применение "орешника" с особенной боево... Идиот, который думает, что вот мы можем, а они нет. У них есть свои аналоги орешника. Ты вот хочешь чтобы на твой дом и на твою семью такое прилетело? Ну так а какого спрашивается ты другим желаешь этого?
15:43:21 07-08-2025
Игорь (12:58:54 07-08-2025) Идиот, который думает, что вот мы можем, а они нет. У них ес... есть свои аналоги --- конечно есть. Только не на Украине. А если появятся на Украине, то появятся по всему миру. Включая даже хуситов. Из-за чего небольшой Израиль исчезнет первым. Поэтому на Украине эти аналоги никогда не появятся. А с территории США они никогда не взлетят, не настолько американцы любят Бандеру, чтобы за него своими городами рисковать
11:35:48 07-08-2025
Содержательная новость. Теперь все ясно. Они о чем-то поговорили. Наверное