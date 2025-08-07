Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Главное

По данным главы Украины, в переговорах также участвовали европейские лидеры

07 августа 2025, 11:10, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Переговоры состоялись после встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Зеленский, в разговоре также участвовали европейские лидеры. Однако политик не уточнил, какие именно страны они возглавляют.

«Провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву... В разговоре также приняли участие европейские лидеры», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 6 августа спецпосланник американского лидера Уиткофф прилетел в Москву. В Кремле его принял президент РФ Владимир Путин. В ходе встречи российская сторона передала некоторые сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующую информацию от лидера Дональда Трампа.

Также отметим, что Дональд Трамп выразил намерение как можно скорее провести встречи с Путиным и Зеленским. По данным источников, переговоры с российским коллегой он планирует провести уже на следующей неделе, а после – трехстороннюю встречу с участием Зеленского.