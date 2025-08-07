Мир или санкции? Что будет по окончании действия "ультиматума Трампа"

Игрой ультиматумов президент США загнал себя в ловушку, считают эксперты

Последствия истекающего 8 августа ультиматума Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине, предъявленного России, не прояснил даже проведенный им брифинг. Как бы то ни было, по мнению экспертов, дальнейшие события не приведут к фатальным последствиям для экономики нашей страны. В ближайшее время не исключены также события, которые президент США вполне сможет трактовать как свой успех, что избавит его от принятия жестких мер. Эти точки зрения в настоящее время весьма популярны среди наблюдателей. Подробности – в материале amic.ru.

Трамп поиграл в гольф и ультиматумы

Напомним, что нынешний хозяин Белого дома, словно подтверждая непредсказуемость своей натуры, 28 июля изменил 50-дневный срок для прекращения боевых действий на Украине на 10-12-дневный.

«Я установлю новый срок примерно через 10–12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Мы просто не видим никакого прогресса. Я разочарован в президенте Путине. Я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю, что будет дальше», – пояснил американский лидер журналистам после игры в гольф в Шотландии.

Позднее он добавил, что ему "уже не так интересно разговаривать" с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас бывали такие приятные беседы, такие уважительные и хорошие беседы. А потом на следующую ночь люди умирают от ракеты. Так что не знаю. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп на встрече с британским премьером Киром Стармером.

Президент США заявил, что в случае отсутствия перемирия в украинском конфликте он введет 100-процентные (хотя до этого обещал 500-процентные) пошлины в отношении России, а также стран, ведущих с ней торговлю.

В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заметил, что Трамп затеял опасную "игру ультиматумов". Трамп ответил ему в соцсетях. Завязалась небольшая, но жесткая полемика между двумя политиками, в которой американский лидер, видимо, почувствовал себя задетым за живое и объявил об отправке подводных лодок поближе к российским границам. Впрочем, в Пентагоне эту информацию не подтвердили, военные наблюдатели также оказались в растерянности, не обнаружив свидетельств передвижения субмарин.

Однако 6 августа, по результатам поездки в Москву спецпредставителя Стива Уиткоффа, президент США на брифинге в Белом доме заявил, что "ведутся серьезные переговоры", и назвал "очень хорошими" шансы на проведение личной встречи с Владимиром Путиным. О последствиях предъявленного ранее ультиматума он практически не говорил, туманно пообещав "много вторичных санкций".

Нью-Дели и Пекин на шантаж не поддались

Не секрет, что высказанная Трампом в конце июля угроза введения пошлин касалась не только России, но и стран, закупающих у нее большие объемы энергоносителей, прежде всего Индии и Китая.

В Нью-Дели уже заявили, что поддаваться давлению Вашингтона не намерены и свою энергетическую стратегию пересматривать не собираются.

«Премьер-министр Моди ведет себя непокорно, в то время как Трамп усиливает давление на Индию в связи с закупками российской нефти. Премьер Моди стойко реагирует на тарифные угрозы американской администрации», – сообщал индийский телеканал NDTV.

Позднее индийский МИД официально отверг американский шантаж, заявив, что страна не откажется от покупок российских ресурсов, особенно в условиях продолжающихся торговых связей западных стран с Москвой.

«США продолжают закупать в России гексафторид урана для своей ядерной отрасли, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты», – напомнило индийское внешнеполитическое ведомство.

Не намерен уступать американскому нажиму и Китай, его внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что в своих действиях страна руководствуется соображениями защиты суверенитета, безопасности, а также интересами развития.

«Китай всегда будет обеспечивать свои поставки энергии способами, которые отвечают нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут», – подчеркнули в МИД КНР.

Как известно, 6 августа на сайте Белого дома появилась информация о введении дополнительных 25-процентных пошлин за покупку российской нефти в отношении Индии, вдобавок к введенным ранее (они тоже составляли 25%). Таким образом, общий размер американских тарифов для этой страны составил 50%.

От "войны Байдена" к "войне Трампа"

Президент РФ Путин весьма сдержанно прокомментировал жесткие заявления хозяина Белого дома. Перед началом переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме он заявил, что "разочарование" американской стороны объясняется "избыточными ожиданиями":

«Чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса».

В то же время Путин дал понять, что Москва не отказывается от поиска мирного решения конфликта и готова продолжать переговоры:

«Переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру. <...> Если руководство Украины считает, что сейчас не время, – мы готовы подождать».

О репутационных потерях для Трампа при использовании курса на ультиматумы заявил "Газете.ru" председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий:

«Новой американской администрации стоит разобраться в первопричинах украинского кризиса, проведя ревизию, прежде всего, собственного политического наследия. Иначе "война Байдена" получит все шансы превратиться в "войну Трампа"».

Сделка или конфискация?

Тем временем в Соединенных Штатах высказываются различные мнения о дальнейших действиях Трампа по истечении срока ультиматума. Так, бывший американский разведчик Скотт Риттер (впрочем, в западных СМИ порой намекают на его ангажированность Москвой) в интервью YouTube-каналу британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя заявил, что после 8 августа Вашингтон может конфисковать ранее замороженные российские активы.

«И, думаю, вы увидите определенную изобретательность в том, как мы заберем эти активы и направим эти средства на поддержку Украины. Это серьезная эскалация, потому что это откровенное воровство», – сказал Риттер.

Однако не исключено, что президент США может отказаться от дальнейших рестрикций против Москвы, во всяком случае такая точка зрения высказывается в Белом доме при обсуждении действий в отношении России, пишет газета The New York Post.

«Источник, знакомый с ходом обсуждения, настаивал на том, что санкции не являются неизбежными, когда в пятницу истечет срок, установленный Трампом, заявив, что администрация "прилагает все усилия для заключения сделки и президент всегда предпочитает именно такой исход», – сообщает издание.

"Договоренность ни о чем"

Не исключено, что в ходе поездки в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа было достигнуто соглашение о перемирии в воздухе, о котором пока не сообщается официально, предполагает политолог, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Возможно, на неформальном уровне к подобным договоренностям стороны уже пришли. Теперь остается их закрепить на официальном уровне. И в ходе переговоров в Москве их было нужно подтвердить. И вскоре президент США может объявить, что достигнут серьезный прорыв, сделан шаг вперед и введение пошлин откладывается. Также Трамп, видимо, скажет, что продолжит работу над урегулированием конфликта», – поделился он своим мнением с amic.ru.

Воздушное перемирие, если оно будет достигнуто, включает запрет как на ракетные удары, так и атаки беспилотниками, продолжает собеседник:

«Причем перемирие, если о нем договорятся, будет касаться как российской, так и украинской стороны. Вопрос в том, что возможны проблемы с украинской стороны – Зеленский, видимо, не до конца контролирует националистические батальоны, со стороны которых возможны нарушения воздушного перемирия».

Конечно, во время переговоров Уиткоффа в Москве могло быть достигнуто некое соглашение, но это договоренность "ни о чем", заявил amic.ru политолог, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев:

«Если на чем-то сойдутся – объявят это прорывом. Трампу необходимо предъявить какой-то успех, какое-то существенное достижение, пусть даже оно таковым являться не будет. Если, скажем, договорятся о воздушном перемирии, то украинская сторона его все равно соблюдать не будет – мы видели, что во время предыдущих предложенных и соблюдавшихся нами перемирий противник активно вел огонь».

Интрига санкций и встречи в Альпах

Сменой своей позиции по украинскому конфликту Трамп загнал себя в ловушку, отмечает Дмитрий Журавлев:

«Мы помним, что в первое время после своего прихода в Белый дом он ругал Украину и позитивно отзывался о России. Теперь у него противоположная позиция: он выговаривает Моди, что тот покупает нефть у РФ в то время, мол, как русские убивают украинцев. О том, что украинцы убивают русских, он не вспоминает. На этом фоне предлагать что-то Путину нерационально».

Трамп введет санкции в отношении России, иначе он потеряет лицо, считает эксперт:

«Однако вряд ли он будет серьезно и последовательно отслеживать их исполнение. Ему, конечно, хотелось поставлять американскую нефть Индии и Китаю вместо России, однако заместить такие объемы США просто не в состоянии. Танкерами это количество доставить нереально. Так что рестрикции последуют, но исполнять их никто не станет».

Антон Орлов полагает, что продвижение к мирному процессу на Украине будет идти по различным направлениям.

«После возможного воздушного перемирия, если оно будет, может последовать активизация политических процессов на Украине. Недавняя информация о встрече в Альпах западных лидеров с Залужным, Ермаком и Будановым*, видимо, имеет смысл, поскольку для подписания каких-то соглашений нашей стороной нужен легитимный представитель Киева. Так что визит Уиткоффа и упомянутые тайные переговоры – звенья одной цепи. За этим что-то последует», – заключил директор Института исследования проблем современной политики.

