Приговор бывшему вице-губернатору Алтайского края Кибардину могут вынести осенью

Очередное судебное заседание назначили на 3 октября

23 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Приговор экс-зампреду правительства Алтайского края Ивану Кибардину могут вынести уже в октябре 2025 года. Предположительно, это сделают в Пресненском районном суде Москвы, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на источники.

Согласно информации на сайте Мосгорсуда, последнее заседание по уголовному делу в отношении Ивана Кибардина прошло 18 сентября 2025 года. Его детали неизвестны, поскольку процесс проходит в закрытом режиме. Защитником бывшего вице-губернатора выступает красноярский адвокат Сергей Цих.

Как уточняет "Банкфакс", ссылаясь на инсайдеров, судебное производство по делу Кибардина близится к завершению.

«Не исключено, что приговор ему огласят уже в октябре текущего года», – сказано в публикации.

Последний раз срок содержания под стражей Кибардину продлили в апреле 2025 года. Его оставили в СИЗО до 1 октября. Экс-зампред алтайского правительства пытался оспорить меру пресечения, однако не смог этого сделать. Новое заседание по уголовному делу назначено на 3 октября.

Напомним, 17 мая 2024 года стало известно, что Ивана Кибардина задержали. Предположительно, его могли поймать с поличным 16 мая. Он якобы получил от неназванного лица взятку в размере 18 млн рублей. 20 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил чиновника от должности.

«В предварительной постановке оно [уголовное дело] не связано с непосредственной деятельностью на посту зампреда краевого правительства и с какими-то процессами здесь, в Алтайском крае. По крайней мере предварительно», – отмечал глава региона.

По неподтвержденной информации, для проведения следственных мероприятий Кибардина могли этапировать в Барнаул. Процессуальная география могла затронуть и Красноярский край, где бывший госслужащий родился, начинал карьеру и дослужился до руководителя аппарата правительства Красноярского края. Он занимал этот пост с 2012 по 2018 год, а затем переехал в Алтайский край, где стал вице-губернатором. Источники не исключают, что в родном городе у него остались связи, которые могли иметь отношение к его деятельности.