Привлекая внимание. Что должны делать водители и пешеходы, заметив автомобиль с "мигалкой"
Некоторый спецтранспорт имеет преимущества перед другими участниками дорожного движения
20 сентября 2025, 07:00, ИА Амител erid: 2W5zFJLdPx4
Звук сирены полицейской, пожарной машины или скорой медицинской помощи – это и предупреждение, и привлечение внимания всех участников дорожного движения. А также знак, что спецмашина едет на срочный вызов, и каждая минута промедления может привести к непоправимым последствиям. Ведь нередко от того, насколько быстро прибудет помощь, зависит жизнь людей. Что должны делать водители и пешеходы, заметив автомобиль со спецсигналами, и какая предусмотрена ответственность за игнорирование спецтранспорта, спешащего на вызов, – в материале amic.ru.
Со звуком и светом
Для начала следует разобрать, что же такое "проблесковый маячок" и "звуковой сигнал". Проблесковый маячок – это специальный световой прибор, который устанавливается на крышу или кузов транспортного средства. Он бывает нескольких цветов:
- синий и красный – используются на автомобилях полиции, скорой помощи, пожарных и других оперативных служб;
- оранжевый (желтый) – применяется на спецтехнике, автомобилях дорожных и коммунальных служб, транспорте с опасными или негабаритными грузами, школьных автобусах;
- белый – встречается редко, используется для отдельных категорий транспорта и в специальных случаях. Например, для инкассаторских и почтовых автомобилей с цветографической раскраской, которые применяют для перевозки денег и других ценных грузов.
Маячки синего и красного цветов – самые распространенные, ими оснащаются автомобили пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, МЧС, военной автомобильной инспекции.
Важно:
Только транспортные средства с синими и (или) красными маячками имеют преимущества перед другими участниками движения. Им, согласно ПДД, должны уступать дорогу. Но только в том случае, если, помимо маячков, включена и сирена (п. 3.1. ПДД). С "мигалкой", но без звукового сигнала спецтранспорт уже не имеет преимуществ, однако участники дорожного движения все равно должны быть внимательны, не препятствовать проезду и быть готовыми к тому, что водитель скорой или пожарной включит сирену.
Маячки желтого или зеленого цветов не дают никакого преимущества. Они служат только для предупреждения других участников движения.
Звуковой сигнал (сирена) – это устройство, предназначенное для подачи в условиях дорожного движения специальных звуковых сигналов определенного спектрального состава.
Какие преимущества есть у транспорта спецслужб?
Согласно ПДД, транспорт с "мигалкой" и сиреной может проехать на красный свет, развернуться или повернуть там, где для всех остальных это запрещено, двигаться по встречной полосе, превышать скорость (конечно, при условии обеспечения безопасности движения).
Водители и пешеходы должны понимать, что данный транспорт выполняет "поездку особой срочности" и пользуется законным приоритетом в движении.
Что должны делать водители?
При появлении автомобиля с "мигалкой" и сиреной автомобилисты обязаны:
- принять все меры, чтобы уступить дорогу, – перестроиться или выполнить иной маневр, предусмотренный правилами (например, остановиться);
- снизить скорость, приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего и красного цветов, чтобы иметь возможность немедленно остановиться;
- водителям запрещено выполнять обгон и опережение спецтранспорта, двигаться по соседним полосам (в соседних рядах) с их скоростью движения, создавая помехи, препятствуя движению.
К сожалению, далеко не все водители следуют правилам. 11 апреля 2025 года на проспекте Калинина в районе дома № 24 произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe и двигаясь по проспекту Калинина, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, вследствие чего произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП два пассажира автомобиля скорой медицинской помощи получили травмы различной степени тяжести.
Что должны делать пешеходы?
ПДД предписывают не только водителям, но и пешеходам уступать пожарным, полицейским автомобилям, МЧС, скорой помощи. Так, заметив приближающееся транспортное средство с включенным проблесковым маячком (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом, пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а граждане, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).
Какое наказание?
Водителей, которые не уступают автомобилям спецслужб, спешащим на вызов, ждет наказание (ст. 12.17 КоАП). С 1 сентября 2025 года оно ужесточилось.
Административный штраф в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года (если у транспортного средства одновременно включены проблесковые маячки синего и красного цветов и специальные звуковые сигналы, но нет специальных цветографических схем, надписей и обозначений на кузове автомобиля).
Административный штраф в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года (если у транспортного средства одновременно включены проблесковые маячки синего и красного цветов и звуковые сигналы, нанесены специальные цветографические схемы, надписи и обозначения).
