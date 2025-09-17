Продлить отпуск россиянам до 35 дней предложили в Госдуме

Срок 28 дней уже давно устарел для новых реалий

17 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить оплачиваемый отпуск россиян с нынешних 28 до 35 дней. В беседе с ТАСС он объяснил, что современный рабочий процесс стал гораздо более стрессовым, и привычных четырех недель отдыха уже недостаточно, чтобы восстановить силы.

По его словам, длинный отпуск нужен не только людям предпенсионного возраста, но и молодым сотрудникам, а также тем, кто находится в середине карьеры. Новичков уверен, что россияне оценят такую меру социальной поддержки, и пообещал продвигать инициативу в комитетах и фракциях Госдумы.

«Норма в 28 дней была установлена много лет назад, но теперь она устарела и требует пересмотра в пользу большего времени для восстановления здоровья и работоспособности», – подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект, предлагающий увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней.