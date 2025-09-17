Продлить отпуск россиянам до 35 дней предложили в Госдуме
Срок 28 дней уже давно устарел для новых реалий
17 сентября 2025, 10:15, ИА Амител
Депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить оплачиваемый отпуск россиян с нынешних 28 до 35 дней. В беседе с ТАСС он объяснил, что современный рабочий процесс стал гораздо более стрессовым, и привычных четырех недель отдыха уже недостаточно, чтобы восстановить силы.
По его словам, длинный отпуск нужен не только людям предпенсионного возраста, но и молодым сотрудникам, а также тем, кто находится в середине карьеры. Новичков уверен, что россияне оценят такую меру социальной поддержки, и пообещал продвигать инициативу в комитетах и фракциях Госдумы.
«Норма в 28 дней была установлена много лет назад, но теперь она устарела и требует пересмотра в пользу большего времени для восстановления здоровья и работоспособности», – подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект, предлагающий увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней.
10:18:06 17-09-2025
Да!!!
12:39:59 17-09-2025
Гость (10:18:06 17-09-2025) Да!!! ... В думе забыли, что выборы прошли, инициативу оставят до новых
10:41:30 17-09-2025
Все... Капец... Без отпуска теперь будем или дней пять оставят...
10:45:07 17-09-2025
Хорошее предложение. Жаль что не пройдет.
11:10:38 17-09-2025
Есть у нас такая поговорка:держи карман шире или рот шире разевай.Вот по этому принципу у нас всё и делается.Нету никакой веры всем этим заявлениям и обещаниям.
11:18:03 17-09-2025
Лучше уберите выходные из числа подсчета в отпуске.
11:29:32 17-09-2025
думцы по себе бы не судили.
это у них конская белая зп из оклада.
большинству в отпуск ходить - дорогое удовольствие
11:38:57 17-09-2025
это они себе предложили, народ не ходит настолько дней в отпуска, дробят то на неделю, то на две. А им всё мало
11:43:36 17-09-2025
28 дней не успеваю сходить. Неделе 2 от силы. За отдых премию не платят, а на оклад не выжить.
11:58:11 17-09-2025
Гость (11:43:36 17-09-2025) 28 дней не успеваю сходить. Неделе 2 от силы. За отдых преми... можно отпускные получить и пахать без отпуска, если деньги важнее здоровья!
13:18:39 17-09-2025
Мало кто помнит, откуда вообще взялись эти 28 календарных дней. При принятии ТК вместо КЗоТ отпускные дни стали считать не рабочие, а календарные и часть из них перекинули в новогодние праздники. Надо просто вернуть отпуск в 24 РАБОЧИХ дня, как это было в СССР и заодно запретить разбивать отпуск на части без письменного заявления работника.
17:19:41 17-09-2025
ООО, сейчас "бизнес" взвоет, что "за чей счет банкет". Им бы работали чтоб работники круглосуточно, без выходных и отпусков...И норм бы было