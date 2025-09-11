Программа выплат 5 тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях не сработала на Алтае
На эти цели в региональном бюджете было заложено 1,5 млн рублей
11 сентября 2025, 07:45, ИА Амител
В Республике Алтай намерены изменить систему вознаграждений для граждан, которые сообщают в полицию о нетрезвых водителях, пишет "Коммерсантъ".
Принятый в 2024 году закон предусматривал выплату в размере 5 тысяч рублей за каждое подтвержденное сообщение о нарушителе. Однако, как выяснилось, за время действия меры никто не воспользовался этой возможностью.
Чтобы получить деньги, информатору необходимо было собрать комплект документов в полиции, подтверждающих факт принятия жалобы, затем обратиться в республиканский комитет по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности, подать заявление на выплату и согласие на обработку персональных данных. По словам чиновников, многие граждане не готовы проходить столь сложную процедуру.
Первоначально предполагалось, что финансовая мотивация позволит снизить количество аварий с участием нетрезвых водителей. На выплаты в 2025 году было предусмотрено 1,5 млн рублей из бюджета региона. Однако практика показала неэффективность механизма, и власти планируют упростить систему.
09:04:57 11-09-2025
информатору необходимо было собрать комплект документов --- до свидания
09:14:10 11-09-2025
А деньги то где? Где полтора ляма? Освоил неустановленный чиновник?
09:23:17 11-09-2025
Гость (09:14:10 11-09-2025) А деньги то где? Где полтора ляма? Освоил неустановленный ч... Читай внимательно: На выплаты в 2025 году было ПРЕДУСМОТРЕНО 1,5 млн рублей из бюджета региона.
Ощути разницу между "предусмотрено" , "выделено" и "освоено", болезный разоблачитель.
10:12:52 11-09-2025
А какие доказательства от другого водителя, что человек за рулём пьян? Изначально странная инициатива
11:10:22 11-09-2025
Гость (10:12:52 11-09-2025) А какие доказательства от другого водителя, что человек за р...
ДПС остановит и проверит
11:36:28 11-09-2025
Этика русского человека порицает стукачество, даже в рамках закона.
Нет доверия к власти, народ - податное население, налогоплательщик.
Вот если бы за взятки казнили...
13:14:53 11-09-2025
конфискация тр.средства в пользу ПМорозова исправила б ситуаций.