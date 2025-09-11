Программа выплат 5 тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях не сработала на Алтае

На эти цели в региональном бюджете было заложено 1,5 млн рублей

11 сентября 2025, 07:45, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Республике Алтай намерены изменить систему вознаграждений для граждан, которые сообщают в полицию о нетрезвых водителях, пишет "Коммерсантъ".

Принятый в 2024 году закон предусматривал выплату в размере 5 тысяч рублей за каждое подтвержденное сообщение о нарушителе. Однако, как выяснилось, за время действия меры никто не воспользовался этой возможностью.

Чтобы получить деньги, информатору необходимо было собрать комплект документов в полиции, подтверждающих факт принятия жалобы, затем обратиться в республиканский комитет по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности, подать заявление на выплату и согласие на обработку персональных данных. По словам чиновников, многие граждане не готовы проходить столь сложную процедуру.

Первоначально предполагалось, что финансовая мотивация позволит снизить количество аварий с участием нетрезвых водителей. На выплаты в 2025 году было предусмотрено 1,5 млн рублей из бюджета региона. Однако практика показала неэффективность механизма, и власти планируют упростить систему.

