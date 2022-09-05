Такой день. «Суперлетняя» жара в Алтайском крае и пик заболеваемости COVID-19
О главных событиях региона за 5 сентября
В течение недели в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры и атмосферного давления. Ещё 6-7 сентября регион будет находиться под влиянием южного циклона, который принесёт летнюю жару, сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталья Кобякова.
Жара до +36, за ней резкое похолодание. Какая погода будет в Алтайском крае с 6 по 11 сентября?
Кроме того, на 6-7 сентября в регионе объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Сильный ветер и палящее солнце будут способствовать распространению огня.
Пик заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае может наступить уже на этой неделе. Надежду на это в ходе пресс-конференции 5 сентября выразил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, уровень заболеваемости в регионе увеличивается уже больше шести недель. Если проводить аналогии с предыдущими волнами, рост должен остановиться в ближайшее время, объяснил глава Минздрава.
В озере Долгом в Камне-на-Оби вымерла вся рыба. Местные жители чувствовали смрадный запах несколько недель до начала мора — Алексей Жгут, который раньше добровольно чистил водоём, рассказал, что пахло так, будто у кого-то прорвало септик и его содержимое вытекло в озеро. Запах стоял продолжительное время. Активист даже проверил септики у соседей, но там всё было в порядке. А потом они нашли мёртвую рыбу у берегов озера.