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Такой день. Жесткое столкновение маршрутки и трамвая в Барнауле и причина резкого роста платы за отопление

О главных событиях Алтайского края за 28 декабря

28 декабря 2022, 23:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жесткое ДТП произошло на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова — там столкнулись трамвай № 7 и микроавтобус № 77. Как рассказали в региональном СУ СКР, Пострадали пассажиры маршрутки. Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний с различными травмами доставлены в городскую больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса не уступил преимущественное право проезда трамваю. Следователи и прокуратура ведут проверки.

Резкий рост платы за отопление в декабрьских квитанциях, вызвавший возмущение у барнаульцев, объясняется двумя причинами. Среди них — рост тарифа на 11% в Барнауле и одновременно рост объёма потребления тепловой энергии. В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что сумма за отопление состоит из нескольких параметров: тариф, объем потребления домом, либо норматив и площадь квартиры (если установлены счетчики, то показания счетчиков).

В Барнауле всем пассажирам общественного транспорта, переплатившим за проезд из-за технического сбоя в работе терминалов оплаты, деньги возвратят автоматически. На данный момент проводится служебное расследование, по результатам которого «будут выработаны меры по недопущению подобной ситуации впредь».

Комментарии 11

  • Гость,
    29 декабря, Гость   Ответить
  • С оплатой за отопление -подстава... Жара, окна открываем, улицу топим. Всех чинуш на мыло, а, нет, в топку
    29 декабря, Гость   Ответить
  • причина резкого роста платы за отопление -- может потолок цен, который Запад ввел, виноват?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • У бабушки вообще не топят, обогреватель включает, батареи холодные, а за отопление берут по квадратным метрам. Сантехники руками разводят, причины назвать не могут, это же не гиперзвук, тут ничего не понятно
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Просто в квартире как на сковородке нельзя находиться. Только открытые окна и балконы спасают, так как на термометре +26,+28. Зачем же так на простых гражданах наживаться. Просто такие счета за отопление -разорение, понимаю кому-то хорошо на нас делают бизнес, а бюджет семьи просто на глазах растворяется от таких счетов. Не живем, а выживаем.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Пять лет назад скинулись домом и установили аппаратуру на отопление холодно - прибавляет , жарко само убавляет. Экономия хорошая.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • установили аппаратуру на отопление ***** Тоже сдуру поставили в доме такое. Теперь ко всему прочему постоянно тратимся на постоянные поверки, ТО, ремонты, цены как росли, так и растут, а в квартирах стало намного холоднее.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • постоянно тратимся на постоянные поверки, ТО, ремонты - стоит такой уже 11 лет, никогда не ломался, поверка была 2 раза, каждые 6 лет скинулись по 50 рублей с квартиры, видимо ваша УК на вас нехило зарабатывает
    29 декабря, Гость   Ответить
  • цены как росли, так и растут, - Сверили с соседним домом на 500 рублей меньше пришло, работает апаратура
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Сверили с соседним домом на 500 рублей меньше пришло, работает апаратура ***** Во-во, у нас также было. Пару месяцев. Потом полетел какой-то штуцер, ждали замену полгода, потом клапан дорогущий покупали и меняли. И понеслось!!!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Пару месяцев. Потом полетел - ну плохо
    29 декабря, Гость   Ответить
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