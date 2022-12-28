Такой день. Жесткое столкновение маршрутки и трамвая в Барнауле и причина резкого роста платы за отопление

О главных событиях Алтайского края за 28 декабря

28 декабря 2022, 23:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жесткое ДТП произошло на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова — там столкнулись трамвай № 7 и микроавтобус № 77. Как рассказали в региональном СУ СКР, Пострадали пассажиры маршрутки. Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний с различными травмами доставлены в городскую больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса не уступил преимущественное право проезда трамваю. Следователи и прокуратура ведут проверки.

Резкий рост платы за отопление в декабрьских квитанциях, вызвавший возмущение у барнаульцев, объясняется двумя причинами. Среди них — рост тарифа на 11% в Барнауле и одновременно рост объёма потребления тепловой энергии. В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что сумма за отопление состоит из нескольких параметров: тариф, объем потребления домом, либо норматив и площадь квартиры (если установлены счетчики, то показания счетчиков).

В Барнауле всем пассажирам общественного транспорта, переплатившим за проезд из-за технического сбоя в работе терминалов оплаты, деньги возвратят автоматически. На данный момент проводится служебное расследование, по результатам которого «будут выработаны меры по недопущению подобной ситуации впредь».