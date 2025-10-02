Родственники осужденного маньяка Манишина пока не просили о госзащите
1 октября 2025 года по делу Манишина вынесли приговор
02 октября 2025, 11:11, ИА Амител
Родственники семьи Виталия Манишина, получившего 25 лет лишения свободы за преступления так называемого "политеховского" маньяка, пока не просили о государственной защите в связи с опасениями за свою безопасность. Об этом amic.ru рассказала старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Алтайского края Марина Телилицина.
«Вопросы государственной защиты разрешаются только по ходатайству лиц, которые об этом просят либо обосновывают, что они опасаются за свою безопасность. В данном случае таких ходатайств ни от кого из членов семьи Манишина не поступало», – отметила она.
Еще до начала суда родственники Манишина рассказывали amic.ru, что в доме у его жены правоохранители постоянно проводили обыски. Также брат Манишина говорил, что на семью подсудимого "оказывается давление со стороны населения села".
Напомним, что 1 октября 2025 года Калманский районный суд вынес приговор Виталию Манишину. Ему дали 25 лет лишения свободы за убийство 11 девушек и изнасилование большинства из них. Первые семь лет Манишин проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Как выносили приговор, можно прочитать здесь.
почему только 25, а не пожизненно?
12:15:13 02-10-2025
Гость (11:38:24 02-10-2025) почему только 25, а не пожизненно?... Об этом уже говорили: прошел срок давности, поэтому в данном случае 25 лет - это максимальное наказание.
12:55:48 02-10-2025
Гость (11:38:24 02-10-2025) почему только 25, а не пожизненно?... А чем пожизненное от 25 лет отличается? При пожизненном наказании отсидев 25 лет их по УДО домой отпускают.
14:00:33 02-10-2025
Гость (11:38:24 02-10-2025) почему только 25, а не пожизненно?... Да, почему 25 лет, а не отсечь ему башку за всё вот это? было бы справедливо.
11:52:03 02-10-2025
Если суд закрытый, то я уже не верю в правосудие.
12:17:02 02-10-2025
Гость (11:52:03 02-10-2025) Если суд закрытый, то я уже не верю в правосудие.... Судебное разбирательство сделали закрытым по ходатайству одной из сторон процессв.
12:57:31 02-10-2025
Гость (11:52:03 02-10-2025) Если суд закрытый, то я уже не верю в правосудие.... А ты хотел бы чтобы если изнасиловали и убили твоих родственников было открытое судебное заседание? Преступления связанные с изнасилованием согласно закона рассматриваются в закрытом судебном заседании.
14:01:39 02-10-2025
ждем интервью с его женами о его наклонностях. И как он обращался с ПРИЕМНЫМИ ребятишками? может он латентный педофил и это выражалось в семье? как у Чекатило
19:18:16 03-10-2025
Гость (14:01:39 02-10-2025) ждем интервью с его женами о его наклонностях. И как он обра... Ты сам дружок походу извращенец. Шаришь в теме.