Родственники осужденного маньяка Манишина пока не просили о госзащите

1 октября 2025 года по делу Манишина вынесли приговор

02 октября 2025, 11:11, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru, Алина Богомолова

Родственники семьи Виталия Манишина, получившего 25 лет лишения свободы за преступления так называемого "политеховского" маньяка, пока не просили о государственной защите в связи с опасениями за свою безопасность. Об этом amic.ru рассказала старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Алтайского края Марина Телилицина.

«Вопросы государственной защиты разрешаются только по ходатайству лиц, которые об этом просят либо обосновывают, что они опасаются за свою безопасность. В данном случае таких ходатайств ни от кого из членов семьи Манишина не поступало», – отметила она.

Еще до начала суда родственники Манишина рассказывали amic.ru, что в доме у его жены правоохранители постоянно проводили обыски. Также брат Манишина говорил, что на семью подсудимого "оказывается давление со стороны населения села".

Напомним, что 1 октября 2025 года Калманский районный суд вынес приговор Виталию Манишину. Ему дали 25 лет лишения свободы за убийство 11 девушек и изнасилование большинства из них. Первые семь лет Манишин проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Как выносили приговор, можно прочитать здесь.