Роман Бабаян рассказал, как помогает Маргарите Симоньян справляться с горем

Телеведущий отметил, что часто созванивается с журналисткой

02 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Роман Бабаян / Фото: соцсети телеведущего

Маргарита Симоньян тяжело переживает потерю супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Как рассказал телеведущий и друг семьи Роман Бабаян, близкие постоянно находятся на связи с журналисткой, стараясь помочь ей справиться с утратой, сообщает Voice.

«Мы часами разговариваем с ней по телефону, лишь бы она хоть немного отвлеклась от того, что происходит. Это несчастье», – поделился Бабаян.

Он также отметил, что на фоне переживаний у Симоньян развилось серьезное заболевание, которое близкие связывают с нервным потрясением.

Особенно тяжело дался Маргарите период, когда Тигран находился в коме. Несмотря на собственное горе, она старалась поддерживать свекровь, Лауру Ашотовну, которая за последние годы потеряла обоих сыновей.

«Когда она оставалась с нами, мы видели, что она постоянно плачет. Но когда рядом оказывалась мама Тиграна, она брала себя в руки», – вспоминает Бабаян.

Отношения Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна, по словам друга семьи, были особенными:

«Это даже не любовь. Это какое-то другое чувство. Это люди, которые не расставались никогда».

Напомним, в начале сентября Симоньян сообщила о диагностированном у нее онкологическом заболевании. После успешной операции она продолжает лечение, одновременно поддерживая детей и родственников мужа.