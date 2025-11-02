НОВОСТИОбщество

Роман Бабаян рассказал, как помогает Маргарите Симоньян справляться с горем

Телеведущий отметил, что часто созванивается с журналисткой

02 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Роман Бабаян / Фото: соцсети телеведущего
Маргарита Симоньян тяжело переживает потерю супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Как рассказал телеведущий и друг семьи Роман Бабаян, близкие постоянно находятся на связи с журналисткой, стараясь помочь ей справиться с утратой, сообщает Voice.

«Мы часами разговариваем с ней по телефону, лишь бы она хоть немного отвлеклась от того, что происходит. Это несчастье», – поделился Бабаян.

Он также отметил, что на фоне переживаний у Симоньян развилось серьезное заболевание, которое близкие связывают с нервным потрясением.

Особенно тяжело дался Маргарите период, когда Тигран находился в коме. Несмотря на собственное горе, она старалась поддерживать свекровь, Лауру Ашотовну, которая за последние годы потеряла обоих сыновей.

«Когда она оставалась с нами, мы видели, что она постоянно плачет. Но когда рядом оказывалась мама Тиграна, она брала себя в руки», – вспоминает Бабаян.

Отношения Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна, по словам друга семьи, были особенными:

«Это даже не любовь. Это какое-то другое чувство. Это люди, которые не расставались никогда».

Напомним, в начале сентября Симоньян сообщила о диагностированном у нее онкологическом заболевании. После успешной операции она продолжает лечение, одновременно поддерживая детей и родственников мужа.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:04:47 02-11-2025

Это точно в РФ?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:08 02-11-2025

Надоели!!!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:07 02-11-2025

Нам какое дело до суеты , в армянской диасппоре ?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Е

14:51:21 02-11-2025

Писать же больше не о чем…

  6 Нравится
Ответить
