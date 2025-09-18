Россиянам рассказали, сколько они будут отдыхать и работать в декабре

В последний месяц года график работы будет более щадящим

18 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

В декабре 2025 года россиян ждут 22 рабочих дня и девять выходных, включая предновогодний отдых.

Как пояснила в интервью РИА Новости юрист по трудовому праву Дарья Ерзина, последним рабочим днем станет 30-е число, а 31 декабря будет выходным. Это связано с переносом отдыха с воскресенья, 5 января 2025 года.

Таким образом, новогодние каникулы начнутся уже 31 декабря и продлятся до 11 января 2026 года включительно.

«Всего россияне смогут отдохнуть 12 дней подряд, что позволит полноценно восстановиться и встретить Новый год без спешки», – отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что нашествие акул напугало отдыхающих в Египте россиян. Сразу несколько пляжей закрыли, после того как хищники подплыли слишком близко к берегу.