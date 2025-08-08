Россияне могут получить компенсацию от работодателя за пропущенный обед

За нарушение грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей

08 августа 2025, 19:40, ИА Амител

Сотрудники российских компаний могут получить повышенную оплату за время, которое они вынуждены были работать без положенного обеденного перерыва, сообщил юрист Илья Русяев в беседе с "Абзацем".

По трудовому законодательству каждый работник имеет право на перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов в течение рабочего дня. Если это время не было предоставлено, работник вправе требовать компенсацию в увеличенном размере.

«Когда работодатель принуждает сотрудника работать без перерыва, например, мотивируя это срочным заданием, фактически это означает сверхурочную работу», – объясняет Русяев.

В таких случаях первые два часа переработки должны оплачиваться в полуторном размере, а последующие – в двойном.

Юрист подчеркивает, что систематический отказ в предоставлении обеденного перерыва не только влечет финансовые обязательства перед сотрудником, но и может стать основанием для административного наказания работодателя.

«За нарушения трудового законодательства предусмотрены штрафы: от 1 до 5 тыс. рублей – для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. рублей – для организаций», – отмечает эксперт.

Сотрудники, чьи права нарушены, могут обратиться в Гострудинспекцию или в суд. В качестве доказательств могут быть использованы служебная переписка, записи с камер наблюдения, графики работы и свидетельские показания.

