Россияне могут получить компенсацию от работодателя за пропущенный обед
08 августа 2025, 19:40, ИА Амител
Сотрудники российских компаний могут получить повышенную оплату за время, которое они вынуждены были работать без положенного обеденного перерыва, сообщил юрист Илья Русяев в беседе с "Абзацем".
По трудовому законодательству каждый работник имеет право на перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов в течение рабочего дня. Если это время не было предоставлено, работник вправе требовать компенсацию в увеличенном размере.
«Когда работодатель принуждает сотрудника работать без перерыва, например, мотивируя это срочным заданием, фактически это означает сверхурочную работу», – объясняет Русяев.
В таких случаях первые два часа переработки должны оплачиваться в полуторном размере, а последующие – в двойном.
Юрист подчеркивает, что систематический отказ в предоставлении обеденного перерыва не только влечет финансовые обязательства перед сотрудником, но и может стать основанием для административного наказания работодателя.
«За нарушения трудового законодательства предусмотрены штрафы: от 1 до 5 тыс. рублей – для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. рублей – для организаций», – отмечает эксперт.
Сотрудники, чьи права нарушены, могут обратиться в Гострудинспекцию или в суд. В качестве доказательств могут быть использованы служебная переписка, записи с камер наблюдения, графики работы и свидетельские показания.
20:49:47 08-08-2025
Мне посс*** иногда некогда на работе сходить,не то, чтобы пообедать и что дальше?! Скоро этими всякими затычками люди побросают бизнес. К примеру как то раз мне надо было завезти металл на работу, принять и ехать в горный к семье, которые уже были там и ждали. Чтобы на утро уже могли приехать сварщики и работать. Авто, на которое я рассчитывал задержалось на других развозах. Водитель сказал всё, Я как раз до 17 вернусь на базу, моё время рабочее истекло. Говорю доплачу. Мне говорит не надо. Искать замену уже было нереально. Мне пришлось остаться до следующего дня, заново всё организовать, принять и ехать в горный. Он бы час потерял - я почти сутки. Где ждала уже семья. Из-за этих всех обедальщиков и строгопятильщиков нормальные люди вматываются. Но, как говорится, хочешь добиться большего - выйди из зоны комфорта. Нужна работа для еды и галочки - так и чалься всю жизнь. Проще правда придумать работу где людей минимум (что и делает Сбер к примеру), ни от кого не зависеть. И пусть они выносят мозг кому другому своими обедами, не той температурой на работе и геморроем.
22:07:54 08-08-2025
Гость (20:49:47 08-08-2025) Мне посс*** иногда некогда на работе сходить,не то, чтобы по... и многое тебе сбер дал?! зачем тогда обращаешься к перевозчикам ? обращайся в сбер и не гунди в комментах!
23:33:50 08-08-2025
Гость (22:07:54 08-08-2025) и многое тебе сбер дал?! зачем тогда обращаешься к перевозчи... Всё верно.
23:40:41 08-08-2025
Гость (20:49:47 08-08-2025) Мне посс*** иногда некогда на работе сходить,не то, чтобы по... А у меня сотрудник уволился и я за него работал 2 месяца, за доплату в 25% от его ЗП, говорил, предупреждал не могли сотрудника подобрать, я ушел к конкуренту, собственник был чрезвычайно удивлен, что меня не устроило. Водилу тоже похоже не устроило))
21:54:08 08-08-2025
ты на отдых рвешься к семье, а люди которые работают без выходных должны войти в твое положение?! мне кажется ты немного путаешь, что мешает заказать доставку за ранее, и да водитель который тебя отшил молодец мало таких!!!!!!!
10:36:27 09-08-2025
Гость (21:54:08 08-08-2025) ты на отдых рвешься к семье, а люди которые работают без вых... а потом ноют, что зарплата маленькая
20:26:45 09-08-2025
Гость (21:54:08 08-08-2025) ты на отдых рвешься к семье, а люди которые работают без вых... Как много ты всё знаешь будто так и есть. Без каких выходных. До 17 с пн по пт. Перетрудиться боятся. Ему и не пришлось входить в положение, я не докладывал ему про свои планы. Какую доставку заранее?! Он задержался на других не моих до этого. Его подвели, он меня. Но увезти мог. Он и потом тоже подвёл в этом году уже. Фура пришла на пл. Победы, части мемориала приехали, надо было разгрузить сам гружу. За 3 дня уговор был. Он утром сказал что дождик идёт, не поедет разгружать. Поехал другой разгрузил в дождик. Менее нежный, но более успешный. Фура только ещё 3-4 лишних часа простояла. Я говорил же, из-за этих обедальщиков и строгопятильщиков, нормальные люди, которые хотят работать и зарабатывать - вматываются.
А кто их защищаете, идите вместе в пивбар после 17 и в дождик. Дуйте пивко, гладьте пузико и надсмехайтесь над теми, кто в это время работает.
06:12:04 10-08-2025
Гость (20:26:45 09-08-2025) Как много ты всё знаешь будто так и есть. Без каких выходных...
Тебе бы земли гектаров 30, да душ крепостных соточку... Работник.
21:57:14 08-08-2025
и да про рабочую температуру для людей почитай , сидеть под кондером и трындеть много ума не надо!!!!!