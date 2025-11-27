Школьница из Бийского района попросила алтайских депутатов вернуть льготные проездные
Девочка написала парламентариям письмо, которое зачитали в ходе сессии краевого Заксобрания
27 ноября 2025, 16:20, ИА Амител
Юная жительница Бийского района обратилась к алтайским депутатам с просьбой вернуть льготный проезд на все маршруты общественного транспорта, в том числе пригородные. Девочка из многодетной семьи написала письмо фракции "Коммунисты России", где рассказала, как много денег уходит на поездки из села Первомайского в Бийск. Об этом стало известно в ходе сессии Алтайского Заксобрания 27 ноября.
На сессии регионального парламента депутаты обсуждали изменения в закон "Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае". Власти хотят провести цифровизацию: заменить бумажные свидетельства об осуществлении перевозок на электронный реестр, а также превратить в электронный документ карту регулируемых маршрутов.
Однако руководитель фракции "Коммунисты России" в АКЗС Сергей Малинкович отметил, что в сфере транспорта жителей края волнуют совсем другие вопросы. В качестве примера он привел обращение, которое депутатам отправила школьница из Бийского района.
«Фракция получила письмо от ребенка. Вот что в двух словах пишет юная жительница села Первомайского Бийского района: ее многодетная семья ездит в город на различные кружки. И она посчитала, что 1560 рублей в неделю уходит на одного человека. За музыку и занятия спортом, а также на поездку на автобусе из семейного бюджета уходит 9360 рублей», – сказал Малинкович.
Со слов девочки, раньше ездить в город на автобусах можно было по ученическим билетам. Сейчас в транспортном отделе Бийского района заявили, что денег на льготный проезд в бюджете нет.
«Прошу вас, уважаемые депутаты, выступить с инициативой по распространению льготных проездных билетов на все маршруты общественного транспорта, включая пригородные, для того чтобы у нас была возможность обучения в кружках и секциях», – процитировал Малинкович школьницу.
На выступление депутата ответил Игорь Панарин, председатель комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи:
«Данным законопроектом мы должны привести региональный закон в соответствие с федеральным. Несмотря ни на какие принципы, решить его нужно. Но и вопрос, который озвучил Сергей Александрович, безусловно, надо рассматривать, комитет будет этим заниматься», – отметил он.
Спикер краевого Заксобрания Александр Романенко подчеркнул, что проблемы с муниципальными перевозками существуют уже давно, и их необходимо решать:
«Тема муниципальных перевозок перезрела в Алтайском крае. К сожалению, не только ученики, но и другие категории граждан льготами не пользуются. Давайте сделаем анализ: что это вообще стоит, а потом примем решение», – сказал Романенко.
Тем не менее рассматриваемый законопроект приняли в окончательной редакции.
16:29:01 27-11-2025
"Тем не менее, рассматриваемый законопроект приняли в окончательной редакции." - то есть ТЬФУ на девочку из многодетной семьи? Вот она, забота о многодетных.
16:39:00 27-11-2025
Офигеть... из деревни ездить в город, чтобы в кружки походить) нам такое в совке даже не снилось)
16:40:05 27-11-2025
Да, чисто на получение "бесплатногго образования" в день на проезд тоже сын тратит 160р. В месяц тож не мало выходит.
17:16:45 27-11-2025
А еще в Барнауле у нас знаменитый автобус номер 20 ходит по странному графику, последний автобус выходит со спартака в 21,07 и если ты на него не успел, а очень часто он пролетает не останавливаясь, люди вынуждены ехать на 35 и со Власихи до Лесного идти пешком. А это не всегда взрослые, это и подростки, которые учатся в университетах и колледжах и дети которые ездят так же в центр на кружки. Неоднократно жители поселка Лесной обращались, почему все маршруты ездят дольше и только 20 автобус так, а в ответ только отписки