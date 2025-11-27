Школьница из Бийского района попросила алтайских депутатов вернуть льготные проездные

Девочка написала парламентариям письмо, которое зачитали в ходе сессии краевого Заксобрания

27 ноября 2025, 16:20, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

Юная жительница Бийского района обратилась к алтайским депутатам с просьбой вернуть льготный проезд на все маршруты общественного транспорта, в том числе пригородные. Девочка из многодетной семьи написала письмо фракции "Коммунисты России", где рассказала, как много денег уходит на поездки из села Первомайского в Бийск. Об этом стало известно в ходе сессии Алтайского Заксобрания 27 ноября.

На сессии регионального парламента депутаты обсуждали изменения в закон "Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае". Власти хотят провести цифровизацию: заменить бумажные свидетельства об осуществлении перевозок на электронный реестр, а также превратить в электронный документ карту регулируемых маршрутов.

Однако руководитель фракции "Коммунисты России" в АКЗС Сергей Малинкович отметил, что в сфере транспорта жителей края волнуют совсем другие вопросы. В качестве примера он привел обращение, которое депутатам отправила школьница из Бийского района.

«Фракция получила письмо от ребенка. Вот что в двух словах пишет юная жительница села Первомайского Бийского района: ее многодетная семья ездит в город на различные кружки. И она посчитала, что 1560 рублей в неделю уходит на одного человека. За музыку и занятия спортом, а также на поездку на автобусе из семейного бюджета уходит 9360 рублей», – сказал Малинкович.

Со слов девочки, раньше ездить в город на автобусах можно было по ученическим билетам. Сейчас в транспортном отделе Бийского района заявили, что денег на льготный проезд в бюджете нет.

«Прошу вас, уважаемые депутаты, выступить с инициативой по распространению льготных проездных билетов на все маршруты общественного транспорта, включая пригородные, для того чтобы у нас была возможность обучения в кружках и секциях», – процитировал Малинкович школьницу.

На выступление депутата ответил Игорь Панарин, председатель комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи:

«Данным законопроектом мы должны привести региональный закон в соответствие с федеральным. Несмотря ни на какие принципы, решить его нужно. Но и вопрос, который озвучил Сергей Александрович, безусловно, надо рассматривать, комитет будет этим заниматься», – отметил он.

Спикер краевого Заксобрания Александр Романенко подчеркнул, что проблемы с муниципальными перевозками существуют уже давно, и их необходимо решать:

«Тема муниципальных перевозок перезрела в Алтайском крае. К сожалению, не только ученики, но и другие категории граждан льготами не пользуются. Давайте сделаем анализ: что это вообще стоит, а потом примем решение», – сказал Романенко.

Тем не менее рассматриваемый законопроект приняли в окончательной редакции.