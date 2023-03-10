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Школьник в Москве выпил йогурт и опьянел

Ребёнка доставили в больницу, где выяснили причину случившегося

10 марта 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

11-летний школьник в Москве опьянел от йогурта. Об этом сообщает Mash.

Мальчик пошёл на уроки, общался с друзьями, всё было как обычно, но в какой-то момент он стал себя странно вести. Язык заплетался, нарушилась моторика. Учителя решили вызвать скорую помощь.

Врачи взяли у ребёнка анализы и нашли в крови этанол. Причину удалось установить. Нет, школьник не пил алкоголь. 

Из-за жирового гепатоза печени орган не смог переработать йогурт и выработал спирт, попавший в организм.

Комментарии 7

  • Во-во, а теперь о причинах жирового гепатоза! А причин немного- малая двигательная активность, сладкие газироски, жирный и сладкий фаст-фуд... первая ласточка... Чего, думаете, пендосы через одного с заскоками? Плюс им разрешили каннабис курить....
    10 марта, Гость   Ответить
  • Думаю малец в школьном туалете или глотнул, или нюхнул, или курнул чего-то. А что бы не влетело пургу гонит про йогурт. Жировой гипотоз очень распространенное заболевание, может в 11 лет и рановато, но сейчас все болезни молодеют.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Слабенький однако.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Ага, не все йогурты одинаково полезны. Т.е. до этого йогурта он питался, и гепатозная печень нормально все переваривала. А тут первый раз выпил йогурт и первый раз сильно опьянел! Ну не чудеса ли?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Мамкин тихоня не будет рассказывать что закусывал йогуртом. Не давите на пацана. Протрезвеет скоро.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Еще в 4 года он глотал пертусин ; А в 10 лет он начал пить самогон!
    10 марта, Гость   Ответить
  • он начал пить самогон ...надо бы его поставщика - деда проверить ( по крайней мере мы как то стырили литр у деда в деревне))
    10 марта, Гость   Ответить
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