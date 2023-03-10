Школьник в Москве выпил йогурт и опьянел

Ребёнка доставили в больницу, где выяснили причину случившегося

10 марта 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

11-летний школьник в Москве опьянел от йогурта. Об этом сообщает Mash.

Мальчик пошёл на уроки, общался с друзьями, всё было как обычно, но в какой-то момент он стал себя странно вести. Язык заплетался, нарушилась моторика. Учителя решили вызвать скорую помощь.

Врачи взяли у ребёнка анализы и нашли в крови этанол. Причину удалось установить. Нет, школьник не пил алкоголь.

Из-за жирового гепатоза печени орган не смог переработать йогурт и выработал спирт, попавший в организм.