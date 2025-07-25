НОВОСТИОбщество

"Снижение градуса". Барнаульцы отметили работу полиции по наведению порядка возле баров

Ранее жители города часто жаловались на большое скопление людей возле питейных заведений, мусор и громкие звуки

25 июля 2025, 13:53, ИА Амител

Люди в баре / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Люди в баре / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жители Барнаула рассказали amic.ru, что в четверг, 24 июля, правоохранители провели массовые проверки в питейных заведениях. Причем, как стало известно amic.ru, проверки прошли не только в Барнауле, но и других городах Алтайского края. 

«Некоторые бары привлекали со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешали спокойно жить. Стало гораздо тише», – сообщили барнаульцы. 

Стоит отметить, что вопрос размещения питейных заведений в домах беспокоит не только жильцов, но и самих собственников баров, поскольку в их адрес пишутся десятки обращений и правоохранителям, и в другие инстанции. Основные причины недовольства – большое скопление людей, мусор, громкие звуки, драки.

Напомним, в июне жестоко избили человека возле бара на проспекте Ленина. Барнаульцы возмущены, что такие инциденты происходят в самом центре города. А за пару месяцев до этого посетители бара устроили поножовщину, и это также случилось на центральном проспекте.

Власти вынуждены реагировать: проводить проверки и ужесточать законы. В Алтайском крае уже ввели немало ограничений для таких питейных заведений.

В частности, ранее депутат АКЗС Владимир Семенов рассказал, что решение продлить в Алтайском крае время продажи алкоголя показывает хорошие результаты спустя год после принятия соответствующего закона.

Итогом стало уменьшение количества жалоб на шум в неурочный час. Раньше большая их часть поступала от жителей домов вблизи питейных заведений, у которых сейчас изменились либо время, либо формат работы.

Ранее в Госдуме предложили запретить размещение в жилых домах не только баров, но и даже алкомаркетов, поскольку непосредственная близость розничных точек продажи алкоголя к жилым домам провоцирует стихийное создание мест массового употребления спиртных напитков.

«Происходит это прямо на глазах у людей. Не только взрослых, невольными свидетелями этого безобразия становятся дети. А происходит это из-за несовершенства законодательства, которое не запрещает открытие алкомаркетов на первых этажах многоквартирных домов», – подчеркнул депутат ГД Сергей Миронов.

Avatar Picture
Гость

14:30:17 25-07-2025

А что же с гаражами в центре города. Наведут порядки со спонтанными WC за гаражами в центре города???

  -20
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:44 25-07-2025

Гость (14:30:17 25-07-2025) А что же с гаражами в центре города. Наведут порядки со спон... Вот именно. Приезжаешь с окраины в центр, летящей походкой выходишь из бара, а кругом одни гаражи...

  -11
Ответить
Avatar Picture
Ивашка

14:36:21 25-07-2025

Сформировать площадку за городом и туда все эти питейные заведения вынести. Дайте людям жить спокойно

  -3
Ответить
Avatar Picture
гость

14:47:43 25-07-2025

На Исакова возле Спорт школы без изменений, мусор, пьяная молодёжь и гонки на мопедах по дорожке.

  -1
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:42 25-07-2025

А почему 24 в четверг полиция проверяла? А сегодня вечером слабо? В пятницу народа то поболе будет)

  -1
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:16:39 25-07-2025

На пересечении Партизанской и Челюскинцев круглосуточное пивное заведение Заправка. Там 24 часа продают и пиво и водку и коньяк и другие напитки. Толпа собирается около жилого дома Челюскинцев 69. Никому дела нет что они орут круглосуточно и не дают гражданам спокойно отдыхать. Драки, скандалы, дебош. Особенно особи так сказать женского пола визжат, матерятся и дерутся ежедневно. Так что статья не полно описала события в городе. Полиция вечером на прудские заходить боится ибо побьют их еще.

  -13
Ответить
