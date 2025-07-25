"Снижение градуса". Барнаульцы отметили работу полиции по наведению порядка возле баров

Ранее жители города часто жаловались на большое скопление людей возле питейных заведений, мусор и громкие звуки

Жители Барнаула рассказали amic.ru, что в четверг, 24 июля, правоохранители провели массовые проверки в питейных заведениях. Причем, как стало известно amic.ru, проверки прошли не только в Барнауле, но и других городах Алтайского края.

Ранее жители города часто жаловались на большое скопление людей возле питейных заведений, мусор и громкие звуки.

«Некоторые бары привлекали со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешали спокойно жить. Стало гораздо тише», – сообщили барнаульцы.

Стоит отметить, что вопрос размещения питейных заведений в домах беспокоит не только жильцов, но и самих собственников баров, поскольку в их адрес пишутся десятки обращений и правоохранителям, и в другие инстанции. Основные причины недовольства – большое скопление людей, мусор, громкие звуки, драки.

Напомним, в июне жестоко избили человека возле бара на проспекте Ленина. Барнаульцы возмущены, что такие инциденты происходят в самом центре города. А за пару месяцев до этого посетители бара устроили поножовщину, и это также случилось на центральном проспекте.

Власти вынуждены реагировать: проводить проверки и ужесточать законы. В Алтайском крае уже ввели немало ограничений для таких питейных заведений.

В частности, ранее депутат АКЗС Владимир Семенов рассказал, что решение продлить в Алтайском крае время продажи алкоголя показывает хорошие результаты спустя год после принятия соответствующего закона.

Итогом стало уменьшение количества жалоб на шум в неурочный час. Раньше большая их часть поступала от жителей домов вблизи питейных заведений, у которых сейчас изменились либо время, либо формат работы.

Ранее в Госдуме предложили запретить размещение в жилых домах не только баров, но и даже алкомаркетов, поскольку непосредственная близость розничных точек продажи алкоголя к жилым домам провоцирует стихийное создание мест массового употребления спиртных напитков.