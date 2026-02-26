Спас деликатный режим. Иркутская пенсионерка постирала кота вместе со шторами

Животное экстренно доставили к ветеринарам

26 февраля 2026, 15:12, ИА Амител

Постиранный котик на приеме у ветеринара / Фото: Shot
В Иркутской области домашний кот оказался в стиральной машине вместе с тюлем и чудом выжил благодаря щадящему режиму стирки. Пожилая хозяйка решила постирать шторы и не заметила, что питомец забрался в барабан и уснул там. Машина была запущена, и лишь после окончания цикла женщина обнаружила кота в крайне тяжелом состоянии, пишет Shot.

Животное экстренно доставили к ветеринарам. У кота зафиксировали критическое переохлаждение, не определялось артериальное давление, полностью была нарушена координация движений. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, в том числе выводили из организма остатки стирального порошка.

«Специалисты отметили, что решающую роль сыграли параметры стирки: невысокая температура воды и отсутствие отжима. Благодаря этому кот избежал ожогов, переломов и других фатальных травм», — пишет Telegram-канал.

Сейчас питомец уже вернулся домой. Его состояние стабилизировалось, однако, по словам ветеринаров, животное испытывает сильный стресс и нуждается в восстановлении.

Гость

15:54:58 26-02-2026

после такого аттракциона кот будет стороной стиралку обходить

Гость

16:12:18 26-02-2026

идиотка старая, когда живет животное в доме, надо быть очень внимательным, тем более кошки - они ведь вездесущи

Гость

16:20:20 26-02-2026

Гость (16:12:18 26-02-2026) тем более кошки - они ведь вездесущиЭто до первой стирки или пока хвост в пылесос не попадет. Потом даже рядом не находятся. Ну и нормальный кот/кошка сцуть в лоток, а не везде.

Гость

21:57:18 26-02-2026

Моя Манюня тоже любит в стиралке спать, не выкуришь пока не выспится. Сделаю домашним по этому случаю инструктаж.

