Спас деликатный режим. Иркутская пенсионерка постирала кота вместе со шторами
26 февраля 2026, 15:12, ИА Амител
В Иркутской области домашний кот оказался в стиральной машине вместе с тюлем и чудом выжил благодаря щадящему режиму стирки. Пожилая хозяйка решила постирать шторы и не заметила, что питомец забрался в барабан и уснул там. Машина была запущена, и лишь после окончания цикла женщина обнаружила кота в крайне тяжелом состоянии, пишет Shot.
Животное экстренно доставили к ветеринарам. У кота зафиксировали критическое переохлаждение, не определялось артериальное давление, полностью была нарушена координация движений. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, в том числе выводили из организма остатки стирального порошка.
«Специалисты отметили, что решающую роль сыграли параметры стирки: невысокая температура воды и отсутствие отжима. Благодаря этому кот избежал ожогов, переломов и других фатальных травм», — пишет Telegram-канал.
Сейчас питомец уже вернулся домой. Его состояние стабилизировалось, однако, по словам ветеринаров, животное испытывает сильный стресс и нуждается в восстановлении.
15:54:58 26-02-2026
после такого аттракциона кот будет стороной стиралку обходить
16:12:18 26-02-2026
идиотка старая, когда живет животное в доме, надо быть очень внимательным, тем более кошки - они ведь вездесущи
16:20:20 26-02-2026
Гость (16:12:18 26-02-2026) тем более кошки - они ведь вездесущиЭто до первой стирки или пока хвост в пылесос не попадет. Потом даже рядом не находятся. Ну и нормальный кот/кошка сцуть в лоток, а не везде.
21:57:18 26-02-2026
Моя Манюня тоже любит в стиралке спать, не выкуришь пока не выспится. Сделаю домашним по этому случаю инструктаж.