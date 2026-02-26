Спас деликатный режим. Иркутская пенсионерка постирала кота вместе со шторами

26 февраля 2026, 15:12, ИА Амител

Постиранный котик на приеме у ветеринара / Фото: Shot

В Иркутской области домашний кот оказался в стиральной машине вместе с тюлем и чудом выжил благодаря щадящему режиму стирки. Пожилая хозяйка решила постирать шторы и не заметила, что питомец забрался в барабан и уснул там. Машина была запущена, и лишь после окончания цикла женщина обнаружила кота в крайне тяжелом состоянии, пишет Shot.

Животное экстренно доставили к ветеринарам. У кота зафиксировали критическое переохлаждение, не определялось артериальное давление, полностью была нарушена координация движений. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, в том числе выводили из организма остатки стирального порошка.

«Специалисты отметили, что решающую роль сыграли параметры стирки: невысокая температура воды и отсутствие отжима. Благодаря этому кот избежал ожогов, переломов и других фатальных травм», — пишет Telegram-канал.

Сейчас питомец уже вернулся домой. Его состояние стабилизировалось, однако, по словам ветеринаров, животное испытывает сильный стресс и нуждается в восстановлении.

Ранее сообщалось, что новосибирские зоозащитники помогли устроить в семью кошку по кличке Мыша, известную своим сложным и диким характером. Как рассказали волонтеры приюта "Наследие Бастет", животное, родившееся от бездомной кошки в садовом товариществе, больше года провело на передержке и отказывалось социализироваться.