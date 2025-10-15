12 октября масштабные поиски были остановлены, однако специалисты все еще продолжают искать семью

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых сейчас ищут только профессиональные спасатели и альпинисты. Для защиты поисковиков от диких животных к операции по нахождению семьи присоединились охотники и егеря. Об этом сообщает aif.ru.

"Куда люди еще не заходили"

Волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш рассказал изданию, что необследованными могли остаться несколько сотен квадратных метров, куда за время поисков не дошли люди. По его словам, после десяти дней минусовых температур "спасать уже некого". Сейчас специалисты обследуют отдельные участки, которые "не были до конца проверены". Кулеш отметил, что такие белые пятна еще есть.

«Их немного, учитывая количество волонтеров и спасателей. Может быть, порядка нескольких сотен квадратных метров, куда люди еще не заходили, которые осматривались только с помощью дронов. К сожалению, снежный покров не позволяет увидеть предметы на поверхности. Наверное, будут искать только в тех местах, где есть входы, провалы, трещины, ниши под камнями, которые не засыпаны до сих пор снегом», – подчеркнул эксперт.

Поиски семьи Усольцевых / Фото: КГКУ "Спасатель"

"Опасность для поисковиков есть"

При этом из-за медведей-шатунов и волков поисковая операция стала опасной. Так, 11 октября волонтеры наткнулись на медведя, рассказал aif.ru Алексей Кулеш.

«11 октября одна поисковая группа спугнула медведя из берлоги. К счастью, это оказался не матерый зверь, который мог бы напасть. Медведь сам испугался людей и убежал, поэтому никто не пострадал. Если говорить в целом, то опасность для поисковиков натолкнуться на медведей на этом участке есть», – пояснил он.

По словам альпиниста, большое количество людей и шум не позволяют медведям на этом участке залечь в спячку. Также существует вероятность, что в зону поисков могут прийти волки. Поэтому для защиты поисковиков к ним прикрепили егерей и охотников с ружьями.

Кроме крупных, проблемы поисковикам могут доставить и мелкие хищники, считает почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников. По его словам, они могут растащить тела погибших.

«Тела погибших обглодают животные. Это могут сделать и горностаи, и ласки, и мыши. Кости останутся, но их могут растащить по большой территории. Если тела, например, найдут волки, то они тоже съедят только мягкие ткани, а кости останутся», – отметил Татарников.

Все те же разбуженные или не набравшие массу медведи-шатуны также могут спрятать тела, прикопать их и засыпать валежником. К такому "схрону" медведь возвращается через "неделю-две", отметил Татарников.

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Как пропали Усольцевы?

Напомним, 28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью и собакой пошли в поход. В тот день выдались жаркие выходные, поэтому все они были в летней одежде. Семья приехала на базу, где осталась ночевать, а на следующий день отправилась к легкодоступным и популярным у туристов скалам Буратинка и Мальвинка.

Оставив свою машину в начале маршрута, они двинулись по туристической тропе, но назад так и не вернулись. Вечером 28 сентября в 22 часа технические специалисты зафиксировали сигнал телефона Усольцева в труднодоступной местности примерно в семи километрах от поселка Кутурчин. 30 сентября сын Ирины Усольцевой обратился в полицию.

До 12 октября шли масштабные поиски семьи, которые, однако, ни к чему не привели и были остановлены. По официальным данным, в них участвовало более полутора тысяч человек. Сейчас поиском занимаются только профессионалы и аттестованные спасатели.

