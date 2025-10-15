"Спасать уже некого". Охотники и егеря присоединились к поиску пропавшей семьи Усольцевых
12 октября масштабные поиски были остановлены, однако специалисты все еще продолжают искать семью
15 октября 2025, 09:15, ИА Амител
Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых сейчас ищут только профессиональные спасатели и альпинисты. Для защиты поисковиков от диких животных к операции по нахождению семьи присоединились охотники и егеря. Об этом сообщает aif.ru.
"Куда люди еще не заходили"
Волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш рассказал изданию, что необследованными могли остаться несколько сотен квадратных метров, куда за время поисков не дошли люди. По его словам, после десяти дней минусовых температур "спасать уже некого". Сейчас специалисты обследуют отдельные участки, которые "не были до конца проверены". Кулеш отметил, что такие белые пятна еще есть.
«Их немного, учитывая количество волонтеров и спасателей. Может быть, порядка нескольких сотен квадратных метров, куда люди еще не заходили, которые осматривались только с помощью дронов. К сожалению, снежный покров не позволяет увидеть предметы на поверхности. Наверное, будут искать только в тех местах, где есть входы, провалы, трещины, ниши под камнями, которые не засыпаны до сих пор снегом», – подчеркнул эксперт.
"Опасность для поисковиков есть"
При этом из-за медведей-шатунов и волков поисковая операция стала опасной. Так, 11 октября волонтеры наткнулись на медведя, рассказал aif.ru Алексей Кулеш.
«11 октября одна поисковая группа спугнула медведя из берлоги. К счастью, это оказался не матерый зверь, который мог бы напасть. Медведь сам испугался людей и убежал, поэтому никто не пострадал. Если говорить в целом, то опасность для поисковиков натолкнуться на медведей на этом участке есть», – пояснил он.
По словам альпиниста, большое количество людей и шум не позволяют медведям на этом участке залечь в спячку. Также существует вероятность, что в зону поисков могут прийти волки. Поэтому для защиты поисковиков к ним прикрепили егерей и охотников с ружьями.
Кроме крупных, проблемы поисковикам могут доставить и мелкие хищники, считает почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников. По его словам, они могут растащить тела погибших.
«Тела погибших обглодают животные. Это могут сделать и горностаи, и ласки, и мыши. Кости останутся, но их могут растащить по большой территории. Если тела, например, найдут волки, то они тоже съедят только мягкие ткани, а кости останутся», – отметил Татарников.
Все те же разбуженные или не набравшие массу медведи-шатуны также могут спрятать тела, прикопать их и засыпать валежником. К такому "схрону" медведь возвращается через "неделю-две", отметил Татарников.
Как пропали Усольцевы?
Напомним, 28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью и собакой пошли в поход. В тот день выдались жаркие выходные, поэтому все они были в летней одежде. Семья приехала на базу, где осталась ночевать, а на следующий день отправилась к легкодоступным и популярным у туристов скалам Буратинка и Мальвинка.
Оставив свою машину в начале маршрута, они двинулись по туристической тропе, но назад так и не вернулись. Вечером 28 сентября в 22 часа технические специалисты зафиксировали сигнал телефона Усольцева в труднодоступной местности примерно в семи километрах от поселка Кутурчин. 30 сентября сын Ирины Усольцевой обратился в полицию.
До 12 октября шли масштабные поиски семьи, которые, однако, ни к чему не привели и были остановлены. По официальным данным, в них участвовало более полутора тысяч человек. Сейчас поиском занимаются только профессионалы и аттестованные спасатели.
09:54:51 15-10-2025
К спасению надо было приступать в первый же день. Повторилась, как с альпинисткой на Эвересте. Мы, своих не бросаем.
10:02:06 15-10-2025
Гость (09:54:51 15-10-2025) К спасению надо было приступать в первый же день. Повторилас... Если туристы куда-то попёрлись - кому какое дело куда и на сколько они попёрлись?
Насчёт альпинистки на Эвересте - ты вообще не алё чтоли не в курсе, гору попутал?
10:54:11 15-10-2025
Гость (10:02:06 15-10-2025) Если туристы куда-то попёрлись - кому какое дело куда и на с... Гост, с "тАбой" все понятно, у тебя с твоим дьявольским стержнем в душе, зимой снега не выпросишь не для своих и не для чужих.
10:04:58 15-10-2025
Эти свои бы не лезли бы куда попало и не создавали другим людям проблемы. А то у таких вот своих на плечах башка только чтобы туда есть, без мозгов.
12:09:56 15-10-2025
Гость (10:04:58 15-10-2025) Эти свои бы не лезли бы куда попало и не создавали другим лю... Ну почему, сами пусть прутся куда хотят. Детей бы с собой не тащили только.
14:12:56 15-10-2025
Гость (10:04:58 15-10-2025) Эти свои бы не лезли бы куда попало и не создавали другим лю... Они пошли по легкому и популярному маршруту. Вот только даже в городе случается то, чего не ожидаешь. Люди гибли от упавшего сверху кирпича. Тоже сами виноваты - шли где попало?
16:35:19 15-10-2025
Гость (14:12:56 15-10-2025) Они пошли по легкому и популярному маршруту. Вот только даже... это НЕ легкий маршрут, не ври если не знаешь
10:08:44 15-10-2025
Ещё и маленького ребенка с собой потащили. Ужас