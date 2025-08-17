Такой день. 33 новых медучреждения на Алтае и доклад Бастрыкину из-за недостроенной школы

О главных событиях Алтайского края за 17 августа

17 августа 2025, 23:30, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2025 году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" появятся 33 новых медицинских объекта. В их числе – врачебная амбулатория в селе Черемное Павловского района. Принимать пациентов она начнет уже в конце 2025 года: сейчас здание готово на 75%.

Повреждение водопровода диаметром 200 мм произошло возле здания на улице Димитрова, 66. На время устранения аварии без воды остались корпус АлтГУ, спорткомплекс "Обь" и ряд жилых домов.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с недостроенной школой в поселке Покровка Алтайского края.