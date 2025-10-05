Такой день. Дефицит топлива на бийских АЗС и интервью оперативника по делу Манишина
О главных событиях региона за 5 октября
05 октября 2025, 22:00, ИА Амител
В Бийске постепенно стабилизируется ситуация с поставками топлива на автозаправки. По данным местных источников, организованы ежедневные поставки бензина, что позволило значительно снизить ажиотажный спрос и сократить очереди на большинстве АЗС.
В эксклюзивном интервью для нового YouTube-канала Анатолия Сулейманова бывший подполковник уголовного розыска Алтайского края Иван Ерыкин рассказал ранее неизвестные подробности поимки одного из самых загадочных серийных убийц России – Виталия Манишина, совершившего 11 убийств с 1989 по 2000 год.
Рамзан Кадыров резко отреагировал на высказывания депутата Госдумы Владимира Шаманова о переименовании казачьих станиц в Чечне. Глава республики потребовал, чтобы уроженец Барнаула публично извинился перед чеченским народом. Конфликт разгорелся после того, как Шаманов, занимавший в прошлом пост командующего Воздушно-десантными войсками, раскритиковал законопроект о переименовании станиц. Он заявил, что русскоязычное население "вышвырнули" из этих мест, затем начали стирать исторические названия.
15:09:09 06-10-2025
И за что же должен Шаманов извинится ,за правильные и мудрые слова в адрес Кадырова ,странно ,что ведь никто и не пытается этого главного по Чечне одернуть и поставить на место ,как бы мы не вернулись к тому ,от чего ушли .