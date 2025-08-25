Такой день. Алтай в топе регионов по ипотечному кредитованию и афиша на день Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 25 августа

25 августа 2025, 23:55, ИА Амител

Алтайский край вошел в топ-50 регионов по объему ипотечного кредитования в июле 2025 года, при этом динамика по отношению к июню выросла как по количеству займов, так и по среднему чеку. В июне 2025 года в крае выдали 909 ипотечных кредитов на 2,81 млрд рублей, а в июле – 1248 на 4,03 млрд рублей.

Алтайский край занял 70-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой низкой долей затрат на ЖКУ, а Республика Алтай – 77-е.

30 августа Барнаул отметит свое 295-летие. Праздничные мероприятия в краевой столице пройдут на нескольких площадках. Рассказываем, как пройдет День города в этом году.

В Барнауле в субботу вечером, 23 августа, супруги Никита и Ольга обнаружили шесть новорожденных щенков в завязанном пакете на заброшенном участке на улице Алейской. Малышей забрали домой и теперь пытаются куда-то пристроить или найти человека, который может выходить найденышей. Об этом семейная пара рассказала amic.ru.