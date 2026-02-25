Такой день. Алтайский завод под британскими санкциями и новый глава Первомайского района

О главных событиях региона за 25 февраля

25 февраля 2026, 23:33, ИА Амител

В Алтайском крае начала работать новая онлайн-платформа для пациентов, которую ранее анонсировали в региональном Минздраве. Пока сервис находится на стадии доработки, но все основные функции уже доступны каждому. Здесь и запись к врачу, и телемедицинские консультации, и работа с больничными листами.

В Барнауле разгорелся скандал в школе № 38: отец ученицы седьмого класса напал на директора учебного заведения из-за успеваемости дочери.

Состоялась сессия Первомайского районного Собрания депутатов по вопросу избрания главы района, сообщает правительство Алтайского края. Большинством голосов главой муниципального образования избран Максим Сабына. Он вступит в должность 25 марта.

Великобритания объявила о новом, самом масштабном пакете санкций против России. В список, насчитывающий почти 300 позиций, попало алтайское предприятие — АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор".

В Алтайском крае сотруднику уголовно-исполнительной инспекции, который помогал бывшему первому заместителю главы администрации Первомайского района Наталье Шайкиной нарушать условия домашнего ареста, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Барнаульский аэропорт будет закрыт для полетов на время ремонта взлетно-посадочной полосы — на эти работы будет отведено 70 календарных дней. Сроки не уточняются, однако отмечается, что капремонт барнаульского аэродрома продлится до конца 2027 года.

В пресс-службе БГД сообщили, что в пятницу, 27 февраля, депутаты обсудят изменения в правила благоустройства, в частности — проблему "машин-подснежников", мешающих уборке снега.