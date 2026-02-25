Инспектор помогал экс-замглавы Первомайского района нарушать условия домашнего ареста

В связи с нарушением меры пресечения Наталью Шайкину поместили в СИЗО

25 февраля 2026, 16:52, ИА Амител

Задержание инспектора / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотруднику уголовно-исполнительной инспекции, который помогал бывшему первому заместителю главы администрации Первомайского района Наталье Шайкиной нарушать условия домашнего ареста, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает региональный СК.

Напомним, бывшая глава Первомайского района Юлия Фролова обвиняется в организации фиктивного принятия работ на стадионе и причинении ущерба на 15 млн рублей. А ее бывший заместитель Наталья Шайкина — в мошенничестве и получении взятки.

«В отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Данная мера предполагает наличие определенных ограничений, в том числе использование средств связи и интернета. Контроль за нахождением обвиняемой в месте домашнего ареста и соблюдением запретов было возложен на инспектора», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, инспектор знал, что Шайкина с декабря 2025-го по февраль 2026 года свободно общалась со свидетелями по уголовному делу и использовала средства связи. Более того, он уведомлял ее о необходимости сокрытия телефона накануне визита правоохранителей.

В связи с нарушением меры пресечения Шайкину поместили в СИЗО. В отношении инспектора также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Следователи СК проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, в декабре 2025 года дело экс-главы Первомайского района Юлии Фроловой поступило в суд Новоалтайска. Ей может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.