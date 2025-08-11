Такой день. Экс-депутат АКЗС под судом и сдвиг сроков перекрытия Павловского тракта

О главных событиях Алтайского края за 11 августа

11 августа 2025, 23:31, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Калманский районный суд 11 августа 2025 года продлил арест в СИЗО еще на три месяца возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину. Также в суде по его делу стартовали прения сторон, на которых начали выступать прокуроры. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Сроки перекрытия участков Павловского тракта в Барнауле изменили. На это повлияла дождливая погода, которая не позволила подрядчику вовремя закончить асфальтирование предыдущего участка.

В Алтайском крае по обвинению в крупном мошенничестве перед судом предстанут пять членов организованной группы, в том числе бывший депутат АКЗС Николай Данилин. Шестой фигурант заключил досудебное соглашение и судить его будут отдельно.

Апелляционная инстанция Алтайского краевого суда рассмотрит дело бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева 5 сентября 2025 года в 07:00 утра, информация об этом есть на сайте суда. Ранее Центральный районный суд дал Шеломенцеву восемь с половиной лет колонии строгого режима, но на приговор поступило две жалобы от подсудимого и его защиты и одна – от прокуратуры.