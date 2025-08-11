Апелляционный суд рассмотрит дело экс-замглавы Барнаула Шеломенцева в сентябре

Ранее Шеломенцев получил восемь с половиной лет колонии, однако теперь защита экс-чиновника требует отменить приговор, а прокуратура — ужесточить

11 августа 2025

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Апелляционная инстанция Алтайского краевого суда рассмотрит дело бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева 5 сентября 2025 года в 07:00 утра, информация об этом есть на сайте суда. Ранее Центральный районный суд дал Шеломенцеву восемь с половиной лет колонии строгого режима, но на приговор поступило две жалобы от подсудимого и его защиты и одна – от прокуратуры.

Дело пришло в суд 7 августа 2025 года, а жалобы на приговор стороны подали еще в июне. Первую из них составил сам Шеломенцев, вторую – его адвокат, а третью – гособвинитель. На суде в первой инстанции прокурор запросил для экс-чиновника 11 лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей. Защита же настаивала на невиновности Шеломенцева.

Отметим, что Центральный районный суд 6 июня вынес приговор Шеломенцеву, по которому подсудимого признали виновным в получении двух взяток на общую сумму 2,6 млн рублей через посредника Сергея Щукина. Шеломенцев получил восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей.

По версии следствия, перевозчик Олег Бесчастный передал взятку в размере 2 млн рублей Шеломенцеву через его заместителя Сергея Щукина. За деньги Шеломенцев должен был помочь Бесчастному получить два маршрута общественного транспорта (они, правда, Бесчастному так и не достались). Из полученной суммы 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback. А остальные 800 тысяч рублей якобы отдал за посредничество Щукину. Кроме того, Шеломенцеву вменили и две взятки от директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина на общую сумму 600 тысяч рублей.

Кроме Шеломенцева, по делу уже осудили Сергея Щукина, которому после апелляции прокуратуры в краевом суде дали три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Алтайский краевой суд также отправил на пересмотр и дело перевозчика Олега Бесчастного. Однако суд над ним в итоге приостановили, из-за того что предприниматель ушел на СВО. Также сейчас в Октябрьском районном суде Томска продолжается суд против Дениса Илюшина.